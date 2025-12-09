Soria contabiliza 30 autónomos que han cerrado su negocio el último año

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El colectivo de los autónomos está sumido «en una caída lenta pero constante que se agrava con el progresivo envejecimiento del sector», tal y como indica la presidenta de la Asociación Intersectorial de Autónomos de Soria, Mercedes Ciria. Las cifras son elocuentes y no dejan lugar a dudas. En los últimos 10 años, la provincia ha perdido un total de 665 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), según los datos extraídos del Ministerio de la Seguridad Social. En el último ejercicio han sido 30 los autónomos que han cerrado la persiana. Y si echamos la vista más atrás los números son todavía más sangrantes. En noviembre de este año son 7.638 los autónomos registrados mientras que en noviembre de 2016 la cifra ascendía hasta los 8.303, es decir, 665 autónomos más que ahora. Pero es que en 2009 eran 8.728 los afiliados al RETA, es decir, 1.090 más que actualmente.

La última estadística recogida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social recoge 7.656 autónomos en la provincia durante el mes de octubre lo que supone un descenso en relación a los datos de noviembre de 18 personas trabajadoras por cuenta propia afiliadas a la Seguridad Social en Soria.

Frente a ello, durante el último año únicamente han aumentado los administradores de sociedades (31), los familiares de socio (3), religiosos (1) y los autónomos colegiados en colegios profesionales, según los datos facilitados por Ciria. Unas cifras que no palian el descenso de este tipo de trabajadores en la provincia ya que sigue siendo mayor el número de autónomos que cierran que el que emprenden y abren su negocio.

Ante este desalentador escenario, Ciria exige «que todas las administraciones sigan trabajando para que la población se mantenga y se siga reteniendo ya que, a nivel empresarial, necesitamos que se retenga talento, que los jóvenes no se quieran marchar». Y es que, evidencia, «tenemos una situación poblacional cada vez más complicada en determinadas zonas de nuestra provincia y nos afecta la situación de las provincias limítrofes ya que el embudo en el que se ha convertido Madrid que acoge a gente y la engulle, nos afecta porque muchos de nuestros jóvenes se marchan fuera a estudiar y ya no vuelven al trabajar y construir su futuro y su vida, fuera. Esto afecta significativamente a nuestras empresas».

Por todo ello, Ciria reclama «la puesta en marcha de medidas urgentes de apoyo al relevo generacional y al emprendimiento». Entre ellas, «la recuperación de la bonificación especial para autónomos en Soria, Cuenca y Teruel, contemplada en la Ley 31/2022 y aplicada en 2023 con una cuota reducida para nuevos autónomos y ventajas para la contratación de empleados».

En cuanto al descenso de la cifra de autónomos, Ciria revela que «es tristísimo ver nuestros pueblos con menos comercio de proximidad y menor número de empresas ante la situación de relevo generacional». Y es que la presidenta del colectivo soriano incide en que «insistimos mucho porque es una realidad, en todos los sectores siendo los padres muchas veces los que animan a sus hijos a no emprender. A veces por desconocimiento y otras veces por lo que han sufrido ellos mismos con su negocio». Sin embargo, Ciria, personalmente en este caso lo tiene claro: «Hay que poner por delante el ser feliz con tu proyecto que ser desgraciado en el proyecto de otro y con las ilusiones de otro. La salida profesional de tener tu propia iniciativa es ilusionante. Es verdad que es complicado pero yo todavía no he visto nada que sea fácil para ganarse el sustento todos los meses».

Ciria también hace autocrítica: «Tenemos que tener capacidad para poder salir fuera. Ser más conscientes de que podemos salir al exterior y conocer otros mercados a nivel nacional e internacional». Sin embargo, en ese camino «el acompañamiento por parte de las instituciones es básico». En este sentido, asegura que «una subvención de 2.000 euros no le supone nada a un autónomo porque su cotización de tres meses ya lo supera. Lo que sirve es que el dinero genere retorno de la inversión. Que las administraciones no piensen en el corto plazo sino en el desarrollo estructural que permita a nuestro territorio contar las bondades de que somos pocos y vivimos bien pero que no nos dejen caer en el olvido y el abandono sintiendo que no estamos protegidos, por así decirlo».

Ciria también se refirió al incremento del funcionariado. «He sido profesora en la Universidad y los alumnos te comentaban ‘aunque estoy estudiando esto ahora lo que quiero es sacarme una oposición». Evidentemente, resalta, «es perfectamente legítimo pero la estructura económica de todas las administraciones públicas se sustenta con los recursos que generan las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes. Al final los que generan recursos para el territorio, en concreto, y para el país, en general, son los autónomos».

La realidad, apunta Ciria, «es que el día a día nos consume. Si queremos ser eficientes y ganarnos el sustento tenemos que estar luchando y peleando». Por eso, desde la asociación «intentamos ser reivindicativos y trasladar las cuestiones que preocupan a los socios para elevarlas a las administraciones». En este sentido, asevera, «nos deberían escuchar más». Sin embargo, apunta, «es cierto que nos sorprendió cuando hace unos meses tuvo lugar ese movimiento social como protesta a la subida de las cuotas a los autónomos que provocó, a su vez, un movimiento en el Gobierno que si no hubiese existido esa queja no se hubiera conseguido». Pero, añade, «no podemos estar siempre bajo el ojo del huracán. No puede ser que ni desde de las instituciones ni desde ámbitos como la Universidad donde se generan conocimientos se hable de los empresarios como si buscáramos el rendimiento y la maximización de beneficios como único objetivo cuando lo que hacemos, y más si tienes un negocio en Soria, es hacer economía social porque abres todas las mañanas un negocio en un pueblo de una provincia muy pequeña con un número de clientes escaso donde hay un componente social, medioambiental debido a la economía circular y el kilómetro cero y generamos esa triple sostenibilidad».

Por último, se refirió al famoso programa Verifactu y el anuncio hace escasos días del Gobierno de posponer su puesta en marcha. Ciria asegura que le parece «bien aunque hay mucha gente que ya se había gastado el dinero en realizar las modificaciones necesarias en sus sistemas de facturación. Así que, francamente, el anuncio, a escasos 20 días de terminar el año, llega tarde». Verifactu «va a permitir que la Agencia Tributaria tenga mayor información y se agilicen las tramitaciones fiscales pero hay que tener en cuenta que hay momentos en los que un empresario pequeño a veces no lleva al día los cobros porque no tiene tiempo para facturar. Si le complicamos las cosas con un mayor número de trámites, si ya les cuesta, están en una situación en la que se les complica mucho».