Soria presenta un presupuesto "récord" de 74,3 millones con 22,5 de inversión

El borrador de presupuestos del Ayuntamiento de Soria para 2026 contempla 74,3 millones de euros, un 6% más que el del presente ejercicio, en una tendencia al alza que deja de nuevo cifras de "récord", como detalló el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, sobre un documento que presentó a los grupos en comisión. Muñoz destacó que en la última década, las cuentas municipales han crecido un 40%, "con prácticamente la misma población".

La inversión también es la más alta de los últimos tiempos, 22,5 millones de euros, un 20% superior al año pasado, gracias a los 11 millones que llegan al Ayuntamiento de fondos europeos, "lo que demuestra que ha vuelto a hacer los deberes", recalcó el concejal de Hacienda sobre la captación de dinero de Europa. Detalló que uno de cada tres euros se destina a inversión.

Con dinero europeo se proyectan 2,7 millones para el entorno residencial del centro, la solicitud de dos proyectos Life por valor de 700.000 euros, otros 820.000 euros de actuaciones en el centro de tratamiento de residuos y 831.000 euros en urbanización, además de las ayudas del Plan Edil que suman 5,5 millones y en las que se incluye la intervención en la casona del parque de Santa Clara, las escaleras mecánicas del Calaverón, un ascensor al Castillo y continuación de la pacificación en la calle Betetas y su entorno.

Con fondos propios del Ayuntamiento, los proyectos contemplados en estos presupuestos recogen una quinta fase de la ronda suroeste con 800.000 euros -cuyo proyecto se finalizará ya en este mes, avanzó Muñoz, por lo que podría licitarse la obra a continuación-, así como 400.000 euros para la ampliación del Palacio de la Audiencia y 250.000 para el recinto ferial en el lugar de la antigua cárcel, estas dos iniciativas vinculadas a los pasos del Gobierno regional la primera y al central la segunda. El equipo de Gobierno incluye también un millón que reclamarán a la Junta para Valcorba.

En cuanto a iniciativas demandadas por los vecinos, figuran 450.000 euros para acondicionar el boulevard central en el parque de la Barriada, otros 700.000 para el aceras y asfaltado, 200.000 euros para pacificación de parte de la calle Real y 500.000 euros para la Casa del Guarda de Valonsadero.

El equipamiento para el Plan de Vivienda Joven tendrá 100.000 euros, otros 200.000 euros para mejora del cementerio y los barrios, y otro tanto para acondicionar el local de cuadrilla de San Miguel, ya propiedad del Consistorio. Otros 400.000 para infraestructuras deportivas, 250.000 para eficiencia energética del Ayuntamiento y 200.000 euros al ramal de Los Royales para salir a la rotonda de Copiso.

Muñoz se refirió a los ingresos previstos y aseguró que los que lleguen vía impuestos serán "muy parecidos" a los del pasado ejercicio, pues aunque han subido IBI y vehículos, lo que llegue de plusvalías se reducirá unos 700.000 euros, por lo que quedarán en 24,9 millones. Los indirectos serán de 4 millones más otros 8,5 millones de tasas.

En 2026 está previsto que aumenten los aprovechamientos forestales, a tenor de la demanda de madera y el alza de precios, y también se prevé ingresar cuatro millones de aprovechamientos urbanísticos pues saldrán dos solares a la venta, donde habrá "vivienda pública". Uno de ellos será en Los Royales, confirmó Muñoz.