Los fondos europeos dejan 11,4 millones en Soria para una inversión de 19 millones

Publicado por José SosaJosé Ángel Campillo Soria , Soria Creado: Actualizado:

Soria vuelve a recibir un impulso desde Bruselas. La resolución provisional de la Dirección General de Fondos Europeos sobre la convocatoria de ayudas del Plan Edil, enmarcadas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente al periodo 2021-2027 y destinadas a las Entidades Locales publicada ayer contempla dos importantes ayudas para Soria. El Ayuntamiento de la capital, con el proyecto más cuantioso, y la Diputación, recibirán algo más de 11 millones de euros de los fondos europeos para movilizar dos importantes iniciativas que supondrán la inversión de 19 millones de euros en los próximos 3 años.

En las convocatorias de estas ayudas Edil se establecieron más de 40 ámbitos de intervención en torno a digitalización y dinamización económica local, eficiencia energética, prevención del cambio climático, economía circular, recursos hídricos, movilidad urbana sostenible, inclusión social o patrimonio urbano, cultural y turístico, entre otros.

El programa de la capital está destinado especialmente a dar un vuelco al barrio del Calaverón y al Castillo, que quedará además conectado con la plaza Mayor mediante un elevador que servirá también de mirador de la ciudad. Son 6,9 millones los conseguidos por la capital para este Plan de Actuación Integrado, que toma el relevo y en cierta manera es similar al programa EDUSI de recuperación del casco antiguo, también apoyado por los fondos europeos en cinco de sus 10 millones. Los 6,9 millones confirmados refuerzan un Plan de Actuación Integrado valorado en 11,4 millones.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, se felicitó por una concesión que «nos pone en un lugar importantísimo» tanto a nivel político como técnico y agradeció la labor llevada a cabo por el personal municipal y del equipo de Gobierno. La llegada de este dinero, explicó, no puede desligarse de la estrategia Soria 2030, la ‘hoja de ruta’ de Soria en los diferentes ámbitos de actuación y sostenibilidad que está sirviendo de «traje» para las sucesivas convocatorias de fondos a las que ha concurrido Soria.

El alcalde explicó que Soria ha obtenido 31,9 millones de euros en los diferentes programas e iniciativas, que aparejan inversiones por valor de 44,5 millones. Con semejante volumen las cuentas municipales han subido de 55 a 70 millones de euros, con volúmenes inversores «absolutamente extraordinarios». Unos «deberes hechos con antelación» y una «línea de trabajo acertada» permiten seguir ahondando en el proyecto de modernización de la ciudad, significó el alcalde, quien explicó que todavía queda por resolver una convocatoria a la que Soria concurre por valor de 1,9 millones.

El Calaverón

El Plan de Actuación Integrado apoyado por la convocatoria de fondos contempla cuatro ejes, cuyas cantidades previstas habrá que ajustar teniendo en cuenta la subvención y las modificaciones en la intervención.

Los dos primeros ejes tienen que ver con el Calaverón. Así, el Plan de Actuación Prevé concluir con la reforma del parque de Santa Clara (la primera fase finalizó este año), desarrollar la Casona (la antigua Subdelegación de Defensa) como centro cívico del barrio y sede de la Asociación de Vecinos y promocionar las actividades culturales y sociales en la zona. Paralelamente se trabaja en la «mejora de la accesibilidad y la conectividad peatonal» mediante el despliegue de escaleras mecánicas en un espacio de orografía complicada para las personas con movilidad reducida o, simplemente, que vayan cargadas. «Ahora podemos ejecutar todos los tramos comprendidos en el proyecto», señaló Carlos Martínez. Y es que el Ayuntamiento ha lanzado la licitación de la primera fase de escaleras mecánicas en Beato Julián de San Agustín y esperaba noticias de financiación para proseguir su colocación en las áreas más empinadas.

El Castillo y Vivienda

El parque del Castillo ya ha experimentado su particular vuelco con las obras de restauración de la muralla. Ahora se trata de ahondar en su puesta en valor. Para ello se prevé «conectar el Castillo con el corazón de la ciudad, que es la plaza Mayor» mediante un elevador y voladizo hasta el Sagrado Corazón. La estructura, que también servirá de mirador, está llamada a convertirse en un «símbolo» de la ciudad, estimó el alcalde un «nuevo atractivo turístico».

La mejora de itinerarios y la recuperación paisajística y un centro de interpretación de la muralla completan esta línea, basada sobre todo en la «infraestructura singular» del voladizo.

La última línea del Plan de Actuación Integrado se centra en el desarrollo de un solar para vivienda joven, en combinación con la parcela de Betetas cuya ejecución lleva años pendiente. La activación del comercio y la creación de un observatorio de datos urbanos (crucial en la concesión, puesto que es un elemento de control de los resultados y eficacia de la estrategia) completan el último eje.

En su momento el Consistorio programó la intervención general en 15 millones, por lo que las cifras previstas en cada una de las líneas tendrán que adaptarse a la realidad del Plan aprobado. Un inconveniente menor dentro de la amplia satisfacción por la concesión de la ayuda europea, que viene a conformar la «seña de identidad de este equipo de Gobierno, que es trabajar para seguir pedaleando». El comienzo de las actuaciones será en breve. Para empezar, está ya lanzada la primera fase de las escaleras del Calaverón, si bien con fondos propios (el Ayuntamiento no ha esperado a confirmar la ayuda para lanzar el esquema de movilidad). Además, el plazo de ejecución del Plan de Actuación Integrado es el 31 de diciembre del año 2029. De esta manera, se espera un final de legislatura intenso en el Calaverón, el Castillo y el resto de áreas de intervención.

Los 6,9 millones de ayuda concedidos a Soria representan el 60% de las necesidades de financiación. El Ayuntamiento tiene que incorporar el resto con fondos propios.

AUF DE ALMAZÁN

Por su parte, la Diputación provincial ha sido seleccionada para una ayuda de 4,57 millones de euros que se transformarán en inversiones por valor de 7,61 millones de euros. Aunque el proyecto está denominado Área Urbana Funcional (AUF) de Almazán destacar que beneficiará a una docena de localidades como son Almazán, Berlanga, El Burgo, Gormaz, Medinaceli, Molino, Monteagudo, San Esteban, Vinuesa, Yanguas, La Cuenca (Golmayo) y Muro (Ólvega). En este caso la iniciativa está orientada hacia el ámbito de la digitalización, el turismo y el patrimonio. Los fondos que complementan la ayuda europea serán aportados por la Diputación y los municipios receptores en cifras que quedarán establecidas en un convenio.

En los próximos días desde la Diputación provincial se ofrecerán más detalles del proyecto. A grandes rasgos se pretenden alcanzar objetivos como el desarrollo de una plataforma digital con toda la oferta turística de los municipios, la creación de espacios virtuales que permitan explorar el patrimonio y recreaciones inmersivas, la recuperación y mejora de infraestructuras patrimoniales, la creación de un observatorio turístico inteligente o el impulso a una red de centros sociales, según la información recopilada por este medio.

Estas subvenciones, que reciben el nombre de Plan Edil, cuentan para esta convocatoria con una dotación un 30% superior respecto a las convocatorias denominadas EDUSI (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) –del que Soria recibió fondos para el Casco Viejo con el proyecto Soria Intramuros– correspondientes al anterior periodo de programación 2014-2020. Asimismo, el número de proyectos seleccionados se ha incrementado un 40%, pasando de los 173 planes de la edición anterior, a los 242 de esta convocatoria.

En el caso de Castilla y León se han aprobado 10 proyectos del Plan EDIL que beneficiarán a 68 municipios castellano y leoneses con una financiación de 68 millones para promover su desarrollo sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social.