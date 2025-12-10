Soria ‘pierde’ al año 54GWh de energía renovable por limitaciones de red, según un estudio

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Soria desaprovecha al año 54GWh de energía renovable por limitaciones de red, según el informe 'The State of European Power Grids: A Meta-Analysis', impulsado por Hitachi Energy y desarrollado por la firma Aurora Energy Research, que constata que España es uno de los países europeos más afectados por la congestión de la red eléctrica.

De hecho, calcula que esta situación le llevará a dejar de aprovechar 892 gigavatios hora (GWh) de energía renovable este año por limitaciones de red -los denominados 'curtailments' o paralización forzosa de la producción de energía-, un volumen que podría triplicarse a 2030, hasta alcanzar los 2.869 GWh, tal y como refleja el estudio.

El 'head of Renewables' de Hitachi Energy, Alfredo Parres, consideró que este desajuste geográfico, unido a la limitada capacidad de transmisión y retrasos en la puesta en servicio de nuevas líneas, “genera cuellos de botella en la red y obliga a limitar la producción renovable que podría estar abasteciendo el sistema”.

En concreto, en 2024, las provincias que registraron mayores volúmenes de energía renovable no aprovechada fueron Badajoz (177 GWh) y Ciudad Real (120 GWh), seguidas de Zaragoza (143 GWh), Soria (54 GWh) y Lugo (50 GWh).

Así, el informe advierte de que España corre el riesgo de desaprovechar una parte significativa de su potencial renovable y de perder una ventaja competitiva clave en el contexto europeo de transición energética.

El problema, según el estudio, es que la demanda eléctrica en España se concentra principalmente en Madrid y las regiones costeras, mientras que la mayoría de los recursos renovables, como son los parques solares y eólicos, se sitúan en zonas periféricas con menor consumo local.

Una de esas provincias es Soria, que, tal y como reflejan los últimos datos publicados por el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (Eren) y correspondientes a 2024, produce 2.937GWh al año, el 80% a partir de la energía del viento; de ellos, según el estudio de Aurora Energy Research, se perdieron 54GWh, lo que supone un 2% del total, pero lo peor es que la cifra seguirá en aumento mientras siga el problema de la falta de suministro.

Así lo constata el presidente de Apecyl y director del Área de Participadas, Javier Gracia, quien lleva ya tiempo advirtiendo a las administraciones de esta falta de suministro eléctrico que "ya está suponiendo un problema para la industria y va a ser un problema para la vivienda”.

Gracia asegura que la saturación de la red en la provincia se encuentra en el nudo Magallón, del que parten Magaña y Oncala. Pero cree que “aunque se resuelva la infraestructura hacia arriba con los 132kv, puede venir un problema hacia la distribución, en los niveles de tensión”. De hecho, sostiene que “hay una preocupación importante sobre la imposibilidad de no poder atender en un breve plazo las necesidades de distribución en vivienda nueva”. Una preocupación adicional a la ya conocida imposibilidad de atender ampliaciones o nuevas demandas de electricidad en la industria.

A su juicio, los errores han sido que Red Eléctrica de España ha planificado un mapa para centros de consumo, pero sin coordinación con la distribución. Y como las retribuciones a las distribuidoras han descendido considerablemente no se invierte. A este respecto, indica que “en Reino Unido y Francia ya se han previsto y habilitado presupuestos para atender inversiones en Distribución ya que se está produciendo el mismo problema”.

Además, añade que “la rentabilidad de lo invertido en distribución es baja y los accionistas dan indicaciones de ralentizar inversiones”. Sin olvidar problemas adicionales, como el plazo de suministro de material: “Por ejemplo, un transformador de distribución tiene 24 meses de tiempo”.

No obstante, Gracia cree que “no vale solo con protestar. Hay que ser positivos y que cada uno aporte las soluciones a su alcance, y que el Gobierno central habilite las legislaciones, indicaciones e inversiones necesarias”.

La solución más inmediata, a su juicio, pasa por compatibilizar la infraestructura de generación y distribución. “En Soria hay un ejemplo: la SET Oncala”. Recuerda al respecto que “en el año 2005 se produjo la paradoja de que el suministro eléctrico a la zona era deficiente y se incorporó a la subestación de 220 KV una transformación en distribución de 10 MW a partir de los 30 KV de la transformación de generación de los parques eólicos. Y se solucionó”. Una inversión que realizó Cetasa y que ha permitido que en Tierras Altas tengan mayor garantía de suministro que Soria capital, que es a 132 kv.

También considera preciso cambiar el marco regulatorio, de forma que aumente la retribución a la inversión, que “es lo más inmediato y la solución más general”. Y “acortar los plazos de ejecución de la inversión, con inversiones concretas y pedidos lo más rápido posible”.

Plantea también la cesión de una infraestructura de generación o una figura jurídica que lo permita, y el uso conjunto de generación y distribución de la infraestructura, con una legislación que permita un uso mixto y reconfigure la posibilidad de consumir en distribución la generación más cercana.

No se olvida del autoconsumo: “Hay que intensificar esa faceta en los consumidores. A corto, medio y largo plazo las inversiones en generación propia son muy rentables”. Ni de las comunidades energéticas industriales, no solo en el ámbito doméstico. “Las empresas también pueden invertir en consumos compartidos y comunidades energéticas. No olvidemos que la energía eléctrica puede ser también un bien escaso por precio”.