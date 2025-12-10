Las Cortes aprueban la moción de Soria Ya que dota de ambulancia a Ólvega

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó este miércoles la moción presentada por Soria Ya para mejorar el transporte sanitario en la comunidad, que incluye una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico para Ólvega. La iniciativa, presentada y defendida por el procurador Juan Antonio Palomar, contó con el respaldo mayoritario de todos los grupos parlamentarios excepto el PP, que se abstuvo.

Durante su intervención, Palomar señaló que en una comunidad extensa y dispersa como Castilla y León «hablar de transporte sanitario es hablar de supervivencia», y explicó que en provincias como Soria «los tiempos de respuesta parten ya muy por encima de lo clínicamente seguro». En este sentido, recordó que una sola Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) atiende avisos críticos (infartos, ictus, accidentes de tráfico,...) en más de 10.300 km² y que, debido a que la segunda UVI móvil no opera durante las 24 horas, la provincia queda con un único recurso disponible para traslados interhospitalarios críticos durante la mayor parte del día.

Durante el debate, Palomar volvió a poner de manifiesto la contradicción del PP y de su único procurador por Soria, Pedro Antonio Heras. En 2024 defendió que un helicóptero sanitario para la provincia «no era oportuno» porque tenía «pocas activaciones», pero un año después celebró la misma medida cuando fue anunciada por el presidente Fernández Mañueco: «La situación asistencial no había cambiado, únicamente cambió el membrete de la propuesta».

El procurador soriano insistió en que el helicóptero sanitario (HEMS) actual tarda demasiado en llegar a amplias zonas del territorio y no opera de noche. Por ello defendió la implantación de un HEMS con capacidad de vuelo nocturno y la creación de helisuperficies en todas las Zonas Básicas de Salud (ZBS). No obstante, la Junta de Castilla y León ya anunció en noviembre que antes de que finalice el presente año Soria, junto con Ávila y El Bierzo, recibirán sus correspondientes aeronaves para que entren en funcionamiento a partir del próximo 1 de enero.

También reclamó Soria Ya un recurso avanzado con base en Arcos de Jalón, un Soporte Vital Básico estable para la ZBS de Ólvega, la adecuación de las bases de emergencias y el reconocimiento profesional del colectivo de Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES).

Sobre la ambulancia de Soporte Vital Básico para Ólvega, Soria Ya celebra que el trabajo y presión de sus tres procuradores haya dado sus frutos, tras conocerse en el Pleno la próxima implantación de este servicio en la única Zona Básica de Salud de la provincia de Soria que no dispone de un recurso de emergencias. «Se solventa así una grave carencia que ha durado demasiado tiempo y que llega unos meses antes de unas elecciones», señalaron desde la plataforma.

La moción aprobada recoge estas actuaciones como compromisos que la Junta deberá desarrollar para reducir tiempos de llegada, reforzar la atención urgente y adaptar el sistema a las características reales del territorio.

Soria Ya lamenta que el Partido Popular se haya vuelto a quedar solo no apoyando con un voto afirmativo medidas dirigidas a corregir deficiencias estructurales que afectan a la atención urgente en zonas rurales y alejadas. Para los sorianistas, el acuerdo alcanzado representa un avance necesario para que «vivir lejos de un hospital no implique tener menos posibilidades de sobrevivir ante una urgencia», y espera que la Junta lleve a cabo estas medidas a la mayor brevedad posible «tal y como han aprobado hoy la amplia mayoría de los grupos parlamentarios de las Cortes».