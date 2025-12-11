El PP de Soria denuncia que la subida del IBI es superior al alza de Personal

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El PP considera poco justificable la subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), si la causa es el crecimiento del capítulo de Personal de las cuentas del próximo año. La portavoz del PP, Belén Izquierdo, denunció que el alza del impuesto es superior a la subida en el apartado de nóminas y consideró que el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, no dijo la verdad cuando aludió al incremento de Personal para justificar la subida de cara al próximo año.

El IBI de 2026 se eleva en un 2,2%, mientras que el área de Personal crece en un «uno y algo», señaló Izquierdo. «Ahora resulta que la subida no es tal», indicó en referencia a las explicaciones sobre el aumento de nóminas. La portavoz del grupo municipal popular enmarcó la cuestión en dos modelos distintos, ya que es «política del Partido Socialista subir impuestos», mientras que la «reducción del impuesto» es seña de los populares. Teniendo en cuenta los antecedentes del IBI, especialmente las sentencias en contra del alza en ejercicios anteriores que no derivaron en devolución de cantidad alguna, desde el PP se descarta presentar alegaciones.

El concejal de Hacienda, Javier Muñoz, presentó el martes el borrador del presupuesto del Ayuntamiento de Soria para 2026, que estima ingresos y gastos por valor de 74,3 millones de euros, lo que supone una elevación del 6,2% y 4,3 millones respecto a 2025. El presupuesto es «esperado por su forma de actuar», explicó Izquierdo, quien lo consideró «en la línea de los últimos años». En este sentido, es más bien «continuista».

Existen partidas que no se han gastado y que vuelven a aparecer, como la puesta al día de la plaza de toros o la disposiciones de párquines disuasorios. En otros casos, no sólo se repiten las partidas, sino que también desciende la cantidad presupuestada. Son las situaciones del recinto ferial que el equipo de Gobierno proyecta en el suelo de la antigua cárcel o el monumento a La Saca. La caída de dinero en este último muestra que «no lo quieren hacer».

Una de las preocupaciones del PP pasa por la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. El PGOU vigente es de 2006, pero el equipo de Gobierno únicamente destina una «partida ridícula» a su puesta al día. Así, los presupuestos tampoco resultan «creíbles, porque no recogen partidas importantes» como la del PGOU, cuando el mandato corporativo ya se acorta. También hay «cero céntimos» para la puesta al día de la Relación de Puestos de Trabajo. En general, el cálculo para 2026 se encuentra «muy ligado a los fondos europeos, cuyo desarrollo no siempre se corresponde con los esperado». Aunque no ha sido competencia municipal, Izquierdo puso como ejemplo las travesías, en cuya ejecución el PP ha sido muy crítico y que han venido desarrollándose con cargo a los fondos europeos. «No todo fondo europeo genera beneficio al ciudadano», enfatizó Izquierdo, quien señaló que «hay que ver si luego esas subvenciones nos van a facilitar la vida». Otro ejemplo, este a futuro, sería la puesta en marcha del elevador que, con cargo a fondos Feder, unirá el centro con el Castillo y del que habrá que ver cómo se proyecta.

«Una cosa es lo que se presupuesta y otra lo que se ejecuta», indicó por último Izquierdo. La portavoz recordó que de los 70 «la realidad es que no llegamos a los 50» millones.