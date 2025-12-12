El rincón forestal de Soria que enamora a senderistas… y que casi nadie conoce bien

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

Este bosque no es solo un reclamo natural: es un ejemplo de gestión sostenible en Soria tras el aumento de hectáreas certificadas bajo el sello PEFC. En una provincia donde el 70% del monte público ya cumple criterios ambientales estrictos, uno de los enclaves más singulares destaca por su mezcla de historia, biodiversidad y accesibilidad. Un lugar que muchos sorianos aún no han explorado con calma.

El enclave

El Bosque de Pinar Grande, ubicado entre Soria capital y los pinares de Covaleda, es una de las masas forestales más extensas certificadas de España. Su extensión supera las 12.000 hectáreas, con predominio de Pinus sylvestris y un sotobosque que cambia radicalmente según la estación.

Lo que lo convierte en un paraje especial no es solo el tamaño: es la planificación forestal que lleva décadas aplicándose. Sendas amplias, pistas bien señalizadas y una red de miradores discretos permiten una visita tranquila que no compromete la conservación del entorno.

Qué esperar

Rutas recomendadas

Las sendas más populares parten del entorno de La Casa de la Madera y del área de La Laguna Negra (conexión indirecta). Una de las más accesibles es un recorrido circular de unos 8 kilómetros, prácticamente llano, que permite experimentar el cambio de densidad del pinar y observar puntos de gestión activa —claro ejemplo de la certificación PEFC que Soria ha impulsado durante dos décadas.

Para quienes buscan algo más inmersivo, hay una ruta lineal más larga que avanza hacia zonas menos transitadas. Allí el silencio es casi absoluto, interrumpido solo por el viento en las copas y la crujiente hojarasca bajo los pies. Es un recorrido ideal para caminar sin prisa.

Por qué importa

Visitar un bosque gestionado de forma sostenible ayuda a entender por qué Soria se ha convertido en referencia nacional. La certificación PEFC no es un sello decorativo: implica control del uso forestal, prevención ante incendios, cuidado del suelo y conservación de la biodiversidad. Pinar Grande es un ejemplo vivo de cómo un territorio puede aprovechar sus recursos sin agotarlos.

Además, estos paisajes sostienen economía rural, actividades tradicionales y nuevas iniciativas vinculadas a la madera, la biomasa o el turismo de naturaleza. Recorrerlos es, en cierto modo, recorrer un modelo de futuro que ya está funcionando.