Suspenso al Ayuntamiento de Soria en ciberseguridad

Suspenso para el Ayuntamiento de Soria en materia de ciberseguridad. Así lo expone el informe de fiscalización del Consejo de Cuentas aprobado ayer por la citada institución y que en los próximos días se aprobará en las Cortes. En ese momento se conocerá al detalle la fiscalización practicada por el Consejo que ayer emitió un resumen en el que recomienda al Consistorio capitalino "impulsar las actuaciones necesarias para solventar algunos incumplimientos normativos y deficiencias técnicas".

En la nota de prensa distribuida por el Consejo de Cuentas se explica que la fiscalización del área de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Soria prácticamente completa, a falta de Zamora, el repaso a las capitales de Castilla y León. Además de los incumplimientos y deficiencias ya comentados, desde Cuentas se requiere a Soria a que "implante una estrategia a largo plazo estableciendo una gobernanza de tecnologías de la información adecuada, con atención a solventar la situación de las plazas de la plantilla, dotar de recursos al Servicio de Sistemas y Tecnologías de la Información y realizar autoevaluaciones de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad".

Desde el Consejo destacan que "la entidad obtiene un nivel 2 de madurez, con un índice de cumplimiento global de los controles del 61%, lo que significa que se halla a 19 puntos para alcanzar un nivel 3, que implica un proceso bien definido y estandarizado". Ya para finalizar se destaca que el Ayuntamiento "está trabajando en la adaptación al nuevo Esquema Nacional de Seguridad y en la aprobación de la normativa necesaria" y que "está avanzando en otros apartados". Tal y como está explicado, en cuestión de días se conocerá el informe completo.