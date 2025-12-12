La ruta navideña más dura y épica de España está en Soria: subir un Belén al Pico de Urbión

Las vistas desde la cumbre del Urbión al atardecer son el premio final de una ascensión exigente y llena de significado.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Las Navidades en España tienen planes de todo tipo, pero hay uno que destaca por su exigencia física, su belleza natural y su profunda raíz tradicional: la subida al Pico de Urbión desde Duruelo de la Sierra para plantar un Belén en su cumbre de 2.228 metros de altitud. Esta ruta no es una visita turística cualquiera, sino una auténtica aventura invernal que combina senderismo de montaña con el espíritu navideño más arraigado entre los habitantes de la provincia de Soria.

La tradición comenzó el 22 de diciembre de 1963, cuando un grupo de 26 excursionistas del Centro Excursionista Soriano decidió colocar por primera vez un pequeño belén en la cumbre del Urbión como símbolo del inicio de las fiestas navideñas, y desde entonces se ha repetido cada año sin interrupción, convirtiéndose en una de las celebraciones más emblemáticas de la zona.

Cada diciembre, un Belén simbólico como este corona la cima del Pico de Urbión, manteniendo viva una tradición desde 1963.V.H.

Ascender al Pico de Urbión: una tradición navideña extrema en Soria

Cada año, en diciembre, la localidad de Duruelo de la Sierra se convierte en el punto de partida de una tradición que va mucho más allá del simple senderismo. Una marcha matinal que comienza en la plaza del pueblo alrededor de las 8 h, atraviesa bosques y heladas sendas pirenaicas del Sistema Ibérico para coronar el emblemático Pico de Urbión, la cumbre más alta de la sierra de los Picos de Urbión con 2.228 m.

El desafío implica un recorrido de más de 11 km de ruta con un desnivel considerable y tramos donde el terreno, hielo y nieve incluidos en invierno, ponen a prueba la determinación de los participantes. En Wikiloc, esta ruta aparece catalogada con más de 640 m de desnivel positivo y una duración total cercana a las 5 h de marcha, lo que la convierte en una propuesta exigente incluso para senderistas acostumbrados.

Ruta circular de casi 12 kilómetros desde Duruelo de la Sierra hasta el Pico de Urbión, atravesando espacios de alto valor ecológico como el Parque Natural de la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión.Wikiloc

Pero no es solo esfuerzo físico. Esta travesía representa un momento comunitario y festivo para los habitantes de los pueblos del entorno serrano soriano. Al llegar a la cima, los participantes colocan un pequeño Belén navideño como símbolo de unión y celebración, comparten villancicos, dulces típicos y charlas junto a la panorámica que solo unos pocos contemplan bajo el frío del invierno.

Equipados y unidos por la tradición, decenas de personas emprenden cada año esta marcha navideña hasta lo más alto de Soria.V.H.

Del corazón del Parque Natural a los orígenes del Duero

La ruta discurre por el Parque Natural de la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión, un espacio protegido de gran biodiversidad y belleza paisajística donde nacen importantes cursos de agua como el río Duero.

Desde su inicio en Duruelo de la Sierra, la caminata atraviesa parajes naturales con formaciones rocosas y fuentes que perfilan un paisaje de montaña auténtico, donde se entrelazan pinares, rocas glaciares y la pureza del aire invernal.

Este entorno aporta a la ruta un valor no solo festivo y tradicional, sino también ambiental y paisajístico. Refleja cómo en la provincia de Soria la naturaleza y la cultura conviven especialmente durante el periodo navideño.

Otras cumbres de España donde el Belén también se eleva hasta el cielo

Más allá del emblemático ascenso al Urbión, otras montañas de España también se convierten en escenario de esta tradición navideña extrema. En León, el Club Peña Trevinca lleva cada año su belén hasta la cima homónima, la más alta de Galicia con 2.127 m, mientras que en la collada de Tejerina, también en la Cordillera Cantábrica, los montañeros mantienen viva esta costumbre con un marcado espíritu comunitario.

En la provincia de Soria, además de la del Pico de Urbión, destaca la subida al Pico de San Cristóbal, que organiza cada diciembre el Club de Montaña ‘Los Pelendones’ de San Leonardo de Yagüe, con un recorrido aproximado de seis kilómetros y dificultad media. Y la en Abejar, el ascenso a la Atalaya.

La conocida tradición del Belén de cumbres, nacida entre los clubes montañeros del norte del país, se ha ido extendiendo por toda la geografía española.