Campofrío alcanza su mejor resultado en el ranking de empresas más responsables de España

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La compañía de elaborados cárnicos y parte del grupo multinacional Sigma Campofrío se ha situado el puesto 18 dentro de las empresas más responsables de España de acuerdo con el ranking Merco ESG 2025, en el que ha escalado siete posiciones. Esto le ha permitido obtener su mejor resultado histórico desde su incorporación en el ranking en 2014, según informaron este viernes fuentes de la empresa.

La compañía, que consolida su posición como la quinta empresa más responsable del sector alimentación, obtuvo posiciones de relevancia en las tres evaluaciones parciales que analiza Merco ESG. En el ámbito Social (empleados, clientes y sociedad) alcanzó el puesto 15; en términos de Gobernanza y Ética el 18; y en el Medioambiental, el 36.

“Como grupo líder en la industria alimentaria, en Sigma Europa estamos comprometidos con un modelo de producción más sostenible y eficiente, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este enfoque impulsa nuestro crecimiento y competitividad, siempre desde el respeto al medio ambiente y a las comunidades donde operamos”, explicó Amaia Astigarraga, coordinadora de ESG de Sigma Europa, matriz de Campofrío.

Las actuaciones implementadas por Campofrío en toda su actividad durante los últimos años han contribuido de forma esencial a alcanzar este resultado histórico en Merco ESG 2025. En línea con la estrategia de Sigma Europa, la compañía ha integrado las prioridades de la Agenda Europea e implantado un enfoque transversal que impulsa la descarbonización, optimiza el uso de los recursos naturales, fomenta la economía circular y promueve una integración responsable de toda la cadena de valor.

Algunos de los proyectos más destacados de la compañía en materia de medioambiente en España incluyen la instalación de paneles solares en todos los centros de producción y el fomento de una logística más limpia y eficiente mediante la incorporación de tecnología avanzada o la introducción de vehículos eléctricos y mega camiones en su flota. Esta última iniciativa ha sido reconocida con una Estrella Lean & Green de AECOC.

Se suma también su apuesta por el desarrollo de envases responsables, destacando el proyecto desarrollado en su planta de pizzas en Ólvega (Soria) donde se ha alcanzado un porcentaje de material reciclado del 80 por ciento en sus envases. El centro cuenta con la Certificación EcoSense Product Retray.

En cuanto a bienestar animal, el grupo cuenta con cuatro plantas certificadas como Welfair ® lo que avala sus buenas prácticas en materia de sanidad, bioseguridad, manejo de los animales y trazabilidad en todos los eslabones de la cadena, contribuyendo a que clientes y consumidores mantengan su confianza en la compañía y sus marcas, recoge Ical.

En el ámbito social, la compañía se esfuerza por ser un miembro activo de las comunidades en las que está presente y participa en programas y actividades que fomentan actuaciones y valores positivos para la sociedad. Con este fin, participa en campañas de sensibilización y promueve el voluntariado con acciones como la llevada a cabo recientemente en Ólvega junto a la Fundación Pequeño Deseo bajo el lema ‘Trajes de Superpoderes’, y colabora habitualmente con la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA), entre otros.

Para la elaboración del ranking Merco ESG se han realizado más de 60.000 encuestas, de 24 fuentes de información entre expertos en RSC, directivos, miembros de ONG y sindicatos, asociaciones de consumidores, periodistas económicos, analistas financieros, miembros de la administración pública o social media managers, quienes han evaluado elementos como el compromiso social, el comportamiento ético de las empresas, la contribución a la comunidad, la responsabilidad con los empleados o el compromiso con el medioambiente.