Soria, Teruel y Cuenca lamentan que Europa plantee eliminar el criterio demográfico en el reparto de fondos

Las organizaciones empresariales y diputaciones de Soria, Teruel y Cuenca reforzaron hoy su frente común en Europa, en el marco de la Red SSPA, en la que mostraron su “preocupación institucional” ante la propuesta presentada por la Comisión Europea que elimina el criterio demográfico como factor de reparto de estos fondos y fusiona la política agrícola y de cohesión bajo un mismo pilar presupuestario, reorientando el gasto europeo a áreas como defensa e innovación, “dejando en muy mal lugar estos territorios más débiles desde el punto de vista económico y de población”.

Las CEOE de Soria, Cuenca y Teruel y las instituciones provinciales de las tres provincias siguen comprometidos con la lucha contra la despoblación y la defensa de estos territorios en un momento clave con el inicio de las negociaciones del próximo marco financiero plurianual 2028-2034, tal y como se puso de manifiesto en una reunión mantenida este martes en la capital manchega.

En este encuentro anual de los responsables empresariales e institucionales se ha puesto el foco esta vez en la necesidad de seguir unidos y defender sus territorios en un momento en el que se han iniciado las negociaciones de cara a establecer el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

Este ha sido uno de los principales temas tratados en la reunión a la que han asistido como principales representantes el presidente de FOES, Santiago Aparicio, el presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña, y el presidente de CEOE CEPYME Teruel, Juan Ciércoles, además de los presidentes de las diputaciones de Soria, Benito Serrano; Cuenca, Álvaro Martínez; y Teruel, Joaquín Juste.

Todos ellos coincidieron en hacer un frente común, para tener más fuerza en sus reclamaciones y lograr revertir una situación difícil, tal y como pasó en su día con la NSPA que logró un trato diferenciado gracias a su actuación coordinada, siendo ahora la SSPA la que tiene que encabezar estas reclamaciones y defender los intereses de las tres provincias.

Para señalar esta postura común, tanto las organizaciones empresariales como las tres diputaciones firmaron un convenio para defender los intereses de las tres provincias para garantizar la coordinación, interlocución y representación de la Red SSPA ante las instituciones europeas, estatales y autonómicas, en especial en relación con el próximo Marco Financiero Plurianual y el Periodo de Programación 2028-2034.

En esta misma línea, todas las partes defendieron la mejora de las ayudas de funcionamiento para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, unas bonificaciones que comenzaron a aplicarse en 2023, siendo un hito histórico, pero ahora piden que aumenten para conseguir ser un elemento realmente dinamizar de las empresas y la economía en las tres provincias.

Servicios e inversiones en peligro

En este sentido, el presidente de FOES, Santiago Aparicio, manifestó que “la demografía corre el riesgo de desaparecer como prioridad frente a otros temas como la seguridad y defensa europea, la descarbonización o la digitalización”; y recordó que “esto supondría mucho más que perder el acceso a fondos y ayudas Europas, sino que podría en peligro, servicios públicos básicos, inversiones empresariales y la igualdad de oportunidades”, recoge Ical.

Igualmente, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, señaló que “es vital que el criterio demográfico, no sólo se mantenga sino que se vea incrementado en el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, para lo cual es necesario seguir potenciando la Red SSPA que une a empresarios y diputaciones”. Asimismo, exigió aumentar al máximo las ayudas al funcionamiento, sin olvidarnos de la necesidad de ruralizar las leyes.