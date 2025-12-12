La vacunación de la gripe en Soria alcanza casi al 30% de la población

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Desde que arrancó la campaña de vacunación frente a la gripe, el pasado 14 de octubre, en Soria se ha vacunado prácticamente el 30% de la población. Son los mayores de 65 años los que mejor han hecho sus deberes, ya que el 73% ya ha recibido la dosis, según los datos facilitados por la jefa del Servicio de Sanidad, Elena del Vado. No obstante, asegura que la tasa de incidencia, que asciende a 173 casos por 100.000 habitantes, se mantiene todavía en el nivel de intensidad bajo, tal y como reflejan los datos de la Red Centinela de Castilla y León referidos a la semana del 1 al 7 de diciembre.

Por grupos de edad, el 84% de los mayores de 80 años se han puesto la vacuna, seguido de los de 75 a 80 años, cuyo porcentaje ronda el 76%. Después, los de edades comprendidas entre los 70 y los 75 años, con una tasa de vacunación del 65,7%, que baja hasta el 58,3% entre los adultos de entre 60 y 70 años. De 60 a 65 años está vacunado el 33,2% de la población, mientras que entre 15 y 60 apenas ha recibido la dosis un 10,5%. Los menores de dos años cuentan con una tasa del 46,6%, que desciende al 37,5% entre los niños de dos a cinco años. También cae en el grupo de edad de entre cinco a nueve años, con un 24,4% de la población vacunada; y sigue descendiendo hasta un 11,4% entre los menores de nueve a 15 años.

La Red Centinela advierte que continúan aumentando las urgencias hospitalarias por infecciones respiratorias agudas para todos los grupos de edad, y representan casi el 11% del total de urgencias. Las hospitalizaciones aumentan en mayores de 75 años. Constata además que los virus de la gripe representan el 50% de las muestras centinelas positivas y se detectan en el 25% de las hospitalarias, mayoritariamente del subtipo H 3.

En cuanto al Covid-19, hasta el momento también son 14.147 adultos los que se han vacunado en Soria y 71 niños. La mayoría, 9.575, por riesgo por edad, 2.000 por ser personas institucionalizadas en residencias de mayores y 25 en otras residencias, y casi 2.000 por patologías de riesgo. Cabe recordar que la Junta de Castilla y León ha administrado casi 20.000 dosis para la provincia.

Lo cierto es que la Consejería de Sanidad ha habilitado la vacunación sin cita previa frente a la gripe y la Covid19 los fines de semana desde del 28 de noviembre, en los 14 Puntos de Atención Continuada (PAC) de Soria.

Así, en el Área de Salud de la provincia se puede recibir la vacunación en en Centro de Salud Soria Sur (La Milagrosa), en la capital, y en los centros de Ágreda, El Burgo de Osma, Covaleda, Almazán, San Esteban de Gormaz, San Leonardo de Yagüe, Arcos de Jalón, Gómara, San Pedro Manrique, Berlanga de Duero y Ólvega. En concreto, la vacunación podrá realizarse los viernes de 15 a 21 horas y los sábados y domingos de 9.00 a 21.00 horas (no obstante, los horarios podrán ajustarse en algunos centros).

Desde la Dirección General de Salud Pública se recomienda a todo aquel que lo tenga indicado -la población diana, es decir, la más vulnerable o con patologías previas- a vacunarse frente a la gripe o la Covid-19 antes de que se incrementen las correspondientes ondas epidémicas. Porque, aseguran, es la medida más eficaz para prevenir las infecciones de transmisión respiratoria como la gripe, así como sus complicaciones.

El Consejo de Enfermería de Castilla y León (CECyL) llama a los profesionales sanitarios y a los ciudadanos a vacunarse contra la gripe para llegar al objetivo del 75% de cobertura durante la campaña de este año.

La Comunidad se mantiene anualmente por encima de la media española, tanto en la población general como en el personal sanitario, si bien el CECyL considera «insuficientes» las coberturas, por lo que considera necesario incrementar la tasa de vacunación para garantizar la protección frente a la gripe estacionaria.

Respecto a la inmunización frente a Virus Respiratorio Sincitial (VRS), un patógeno causante de bronquiolitis y neumonías en bebés, que se generalizó hace ya tres campañas para evitar los ingresos hospitalarios de los menores de 12 meses, la cobertura es total entre los nacidos en octubre, noviembre y lo que va del mes de diciembre, mientras que en los niños nacidos desde abril a septiembre de 2025 la cobertura es del 94,4%, si bien hay que recordar que la campaña se realiza en los niños nacidos entre el 1 de octubre y hasta el 31 de marzo en el hospital al nacimiento antes del alta, mientras que los niños nacidos entre el 1 de abril al 30 de septiembre reciben la inmunización en su centro de Atención Primaria una vez comienza la campaña, el 1 de octubre. A esos bebés su enfermera les cita para recibir la profilaxis, de modo que los progenitores estarán recibiendo las llamadas estas semanas, ya que según la Red Centinela el VRS ha aumentado ligeramente en menores de cinco años y mayores de 65 años.