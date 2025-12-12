Fallece el sacerdote Fausto Nafría, uno de los más longevos de la diócesis de Osma-Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diócesis de Osma-Soria ha comunicado el fallecimiento de uno de sus sacerdotes más longevos. Se trata de Fausto Nafría Romero, que falleció este jueves en Soria. El funeral corpore insepulto ha tenido lugar a las 16.30 horas en su pueblo natal, Boós, y ha sido presidido por el administrador diocesano, Gabriel Ángel Rodríguez Millán.

Fausto Nafría Romero nació el 28 de diciembre de 1932 en Boós, por lo que estaba a punto de cumplir 93 años. Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano Santo Domingo de Guzmán, de El Burgo de Osma, y fue ordenado sacerdote por monseñor Saturnino Rubio Montiel el 29 de junio de 1958. Tras su ordenación sacerdotal atendió las parroquias de Oncala y anejos. Posteriormente fue nombrado párroco de Monteagudo de las Vicarias, Valtueña, Fuentelmonge, Torlengua y Cañamaque.

En la homilía del funeral, el administrador diocesano ha subrayado la larga trayectoria sacerdotal del sacerdote, caracterizada por una entrega discreta al servicio de numerosas parroquias rurales de la diócesis. Expresaba también un especial agradecimiento a la Casa Diocesana de Soria, donde el sacerdote recibió un cuidado atento en los últimos años.

El administrador diocesano señala que su fallecimiento es una llamada a orar con renovada insistencia por las vocaciones sacerdotales. Finalmente, encomendaba su alma "a la misericordia de Dios y a la intercesión de la Virgen María, con la esperanza del encuentro definitivo con Cristo, el Buen Pastor", indica la diócesis en nota de prensa.