Zayas de Torre no es el único: el fenómeno de los belenes con Playmobil que arrasa en toda España

Hay tradiciones que evolucionan y otras que se reinventan. En los pueblos de Soria, la Navidad se está contando de otra manera: a través de clicks de Playmobil. Lo que comenzó como una iniciativa vecinal en Zayas de Torre se ha convertido en algo más grande, una red de belenes que está llenando la provincia de cultura pop y emoción navideña.

El resultado es tan inesperado como entrañable. Miles de figuras diminutas que dibujan paisajes, emociones e historias en miniatura. Lo clásico se vuelve contemporáneo. Y Soria se convierte en territorio creativo.

Zayas de Torre: donde la Navidad cabe en 140 m² de nostalgia y Playmobil

Este diminuto pueblo soriano ha transformado un comedor social en un universo Playmobil que remueve recuerdos y fascina a nuevas generaciones.

Más de 5.000 figuras repartidas en una maqueta de 140 metros cuadrados que fusiona escenas del pasado rural con castillos, campings, playas y barcos pirata. Todo montado con mimo.

El proyecto, bautizado como «La Ilusión de la Navidad», emociona porque es una declaración de amor a la infancia y tiene el objetivo de reflexionar sobre la despoblación del medio rural. Y sí, también hay un belén clásico incluido. Pero lo que de verdad impacta es cómo los Playmobil reconstruyen el alma de un pueblo.

Garray: cultura soriana a escala mini

Muy cerca de la capital, Garray, famosa por su legado numantino, propone otro tipo de belén con Playmobil. Aquí, el Aula Arqueológica se convierte en escaparate de tradiciones, fiestas populares y escenas costumbristas de Soria, contadas a través de figuras de plástico con encanto vintage.

El enfoque es más museístico, pero no por ello menos emocionante. Cada escena es una postal del patrimonio inmaterial soriano, los trajes, las costumbres, los oficios.

Soria capital: un belén urbano con historia

También Soria capital se sumó al fenómeno de los belenes de Playmobil. En diciembre de 2021, el Espacio Alameda acogió un belén espectacular con más de 1.200 figuras, organizado por el Ayuntamiento de Soria en colaboración con la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil (AESClick).

Aunque seguía una estructura clásica, con escenas del Nacimiento, la adoración de los Reyes Magos o pasajes bíblicos, este montaje sorprendía por su puesta en escena.

Aquel belén dejó huella por su detallismo y por ofrecer un respiro amable entre los paseos por la ciudad.

La ruta definitiva para los amantes del Playmobil (y del buen storytelling)

Y si después de descubrir los belenes sorianos te quedas con ganas de más clicks, el fenómeno no acaba aquí. Muy cerca, en Ponferrada, este año han montado un belén con más de 5.000 figuras. En lugares como Burriana, Nules o Xàtiva, las exposiciones de Playmobil forman ya parte de la programación navideña, con dioramas que incluyen temáticas tradicionales y festivas.

En Leganés (Comunidad de Madrid), el belén se monta a lo grande (literalmente) con figuras gigantes en plena calle. Y en el centro comercial Arturo Soria Plaza, en Madrid, el belén de Playmobil se ha convertido en un clásico navideño.

En ciudades como Castelldefels o Sevilla, donde se han celebrado muestras en años anteriores, los Playmobil se consolidan como piezas de coleccionismo cultural. Los belenes de Playmobil ya no son una curiosidad, son una nueva forma de celebrar la Navidad. ¿Lo mejor? Puedes seguir una ruta navideña por España y redescubrir ciudades, pueblos y costumbres... a escala Playmobil.