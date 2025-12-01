Zayas de Torre recrea un mega belén y el pueblo de hace medio siglo para reflejar la despoblación

Se ha recreado el pueblo en una maqueta similar a como era hace medio siglo.HDS

Zayas de Torre acoge un peculiar 'mega belén' en el que se ha recreado el pueblo en una maqueta similar a como era hace medio siglo. En realidad el nacimiento obedece a la coincidencia con las fechas navideñas, porque la maqueta persigue sobre todo recrear la localidad de hace unas décadas "y cómo el problema de la despoblación se ceba con el entorno rural", explica su autor, Luis Manuel Monge.

Además, para que se haga ameno a los niños se han incluido barcos piratas, una playa y trenes, así como un castillo, el de la cercana Peñaranda de Duero. La iniciativa, incluida en el proyecto 'Belenes de Soria', de la Diputación Provincial, se encuentra expuesta en el comedor social y los niños visitantes tendrán un obsequio seguro de los diferentes patrocinadores (Agrocesa, Bankinter, Bodegas Silentium y el Ayuntamiento de Zayas, entre otros). Unos 5.000 muñecos playmobil contribuyen a ofrecer "un buen rato en el que la magia y la ilusión de estas fechas se mezcle con el pasado, el presente y el futuro y pueda volar nuestra imaginación", dice el autor. "Como hace dos años hicimos una recopilación de fotos antiguas del pueblo y de sus gentes hemos preparado una proyección de la misma", explica Luis Manuel, invitando a la visita a Zayas de Torre.