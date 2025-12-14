Homenaje en la Audiencia a ‘La voz’ con The Bob Sands Big Band

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Sinatra Christmas. Ese era el sugerente títúlo del espectáculo musical que este viernes ofreció, con lleno absoluto en el Auditorio Odón Alonso, The Bob Sands Big Band, dentro de la programación cutural de Otoño del Ayuntamiento de Soria, ‘Elige tu otoño’, en colaboración Asociación enViBop.

Sinatra, el icónico cantante estadounidense apodado ‘La voz’, precisamente por su voz inconfundible, potente y aterciopelada, su precisión técnica y su increíble capacidad para transmitir emociones y dominar el escenario, fue el protagonista con la música de una de las bandas más impactantes del panorama jazzístico nacional.

Fue la Big Band más importante del país durante décadas además de ser una de las mayores influencias en el lenguaje jazzístico, ya que por ella han pasado y crecido muchos de los grandes músicos del género.

Y lo cierto es que el legado de Sinatra a la música navideña fue inmenso, con temas clásicos que se pudieron escuchar ayer en la Audiencia como ‘White Christmas’ y ‘Have Yourself a Merry Little Christmas’, hasta su famoso álbum de 1957 ‘A Jolly Christmas from Frank Sinatra’. Realmente, su voz erasinónimo de la Navidad, con temas que definen las fiestas, incluyendo ‘Silent Night’, ‘Jingle Bells’, y ‘Let It Snow!’, consolidándose, efectivamente, como una de las voces de la Navidad. La banda nacional interpretó todos sus temas de siempre, próximas las Navidades, e hizo las delicias del público soriano.