Un enorme agujero en el asfalto corta el tráfico en El Calaverón y obliga a intervenir a los bomberos

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Un considerable agujero en el asfalto ha sembrado la alerta en el barrio del Calaverón, en Soria, en la mañana de este domingo. En el bar cercano no se hablaba de otra cosa que del enorme boquete aparecido en la calzada en la calle Morales Contreras, a la altura del número 8, que durante la mañana se ha ido haciendo más pronunciado y ha provocado más de un susto a conductores.

El suceso ha obligado a intervenir a la Policía Municipal, que ha cortado la calle -de bajada en sentido al centro de la ciudad-, y especialmente a los bomberos del parque de Soria, que se han desplazado al lugar con una placa de hierro con la que han tapado el socavón.

La vía ha estado cerrada al tráfico algo menos de una hora, hasta que han llegado los bomberos provistos de la lámina. El agujero tenía en torno a 40 centímetros de profundidad y estaba en medio de un pronunciado bache, ya que el asfalto ha ido cediendo estos días.

La situación del socavón en la carretera, cerca de la línea discontinua que marca los aparcamientos, hacía bastante difícil que los vehículos no pasaran por encima, con el consiguiente bote y peligro para los bajos de los coches. "El martes ya estaba el bache, aunque el agujero era más pequeño", afirmó Juan Rodrigo, vecino del barrio, que aseguró haber llamado ya ese día a la Policía Local.

Otro vecino de la zona llamó de nuevo a la Policía en torno a las 12 del medio día de este domingo, dado que el boquete se estaba haciendo más grande y algún vehículo había tenido que parar.

Mercedes Antón, vecina del barrio, también se había percatado del problema en días previos: "Había ya hundimiento del asfalto, pero el agujero así ha salido el fin de semana. Habrá que tener cuidado con el autobús, porque si siempre pasan rozando la acera, ahora más", dijo poco después de esa hora, antes de que acudieran los municipales.