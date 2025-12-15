Conoce el nuevo Centro Cívico de Los Royales a través de estas fotografías

El local cuenta con dos salas polivalentes y un aula de concina, además de zonas de almacén y oficinas.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria concluye el Centro Cívico de Los Royales con la liquidación de la obra y el equipamiento. Carlos Martínez ha visitado el local ubicado en el camino de Los Royales, número 19b, un espacio llamado a convertirse en el nuevo referente cultural del barrio.