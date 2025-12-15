Soria Ya decidirá en primarias entre 2 candidatos para encabezar su lista a las Cortes

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Soria Ya celebrará las primeras primarias de su aún corta historia. La formación sorianista hará público en cuestión de horas el nombre de los candidatos a encabezar la lista de las próximas elecciones autonómicas. Según pudo saber este medio por fuentes cercanas a Soria Ya los 115 afiliados con derecho a voto tendrán que elegir entre dos opciones, una de ellas, previsiblemente la de Ángel Ceña, actual portavoz sorianista en las Cortes y número 1 de Soria Ya en los dos procesos electorales a los que hasta ahora ha concurrido –autonómicas 2021 y generales 2023–.

A principios del mes de diciembre Soria Ya inició el proceso interno para la elaboración de la candidatura a las próximas elecciones autonómicas, previstas para el próximo mes de marzo. El primer hito, cumplido el pasado viernes, 12 de diciembre, fue la presentación de candidatos. Todo aquel que quisiera presentarse debía contar con el aval de un miembro de la asamblea. Ayer la asamblea verificó el número de candidaturas presentadas y que cumplían con los requisitos. Fuentes de Soria Ya confirmaron a este medio que son dos las candidaturas validadas y que ahora se abre el proceso para determinar quién lidera a Soria Ya en las próximas autonómicas.

El siguiente paso son las primarias. El proceso de votación combinará voto presencial y voto por correo certificado. La votación presencial se celebrará el domingo 11 de enero en la sede de Soria Ya, mientras que los votos por correo certificado podrán recibirse hasta el viernes 9 de enero. Tendrán derecho a voto todas las personas afiliadas que estén al corriente de pago de su cuota y que hayan acreditado al menos un año de antigüedad.

Soria Ya convocó ayer una rueda de prensa para la mañana de hoy. Además de repasar la actividad de la formación en las Cortes se procederá a «anunciar» el nombre de los candidatos. Este medio pudo conocer, por fuentes cercanas al proceso, que el actual portavoz de Soria Ya en las Cortes, Ángel Ceña, previsiblemente habría presentado su candidatura para liderar una vez más a la formación sorianista.

Ceña irrumpió por sorpresa como líder de Soria Ya hace prácticamente cuatro años cuando fue la opción elegida por la plataforma, constituida como agrupación de electores para su primer compromiso con las urnas. Ceña lideraba una lista junto a Vanesa García y Toño Palomar que cosechó un histórico triunfo en aquellos comicios, convirtiéndose en la fuerza más votada en la provincia de Soria con 3 procuradores y dejando en uno tanto a PP como a PSOE.

Tras rechazar presentarse en las municipales de 2023, Ceña volvió a liderar a Soria Ya para las elecciones generales de 2023, aunque en esa ocasión el resultado no fue tan satisfactorio para los sorianistas ya que quedaron fuera tanto del Congreso como del Senado.