Los Royales estrenan su nuevo espacio sociocultural en Soria con una inversión cercana a los 250.000 euros

El alcalde, Carlos Martínez, visitó junto con la concejala de Servicios Locales, Ana Alegre, el nuevo espacio sociocultural municipal en el barrio de Los Royales. «Teníamos un compromiso de cumplir con la asociación de vecinos de Los Royales, dotarles de un espacio para poder mantener reuniones y para poder generar actividades durante todo el año. De forma consensuada, planteamos este nuevo espacio en el barrio más joven que tenemos en la ciudad y creemos que puede ayudar a dinamizarlo» refirió el alcalde. La inversión, entre obra y equipamiento, ronda los 250.000 euros con más de 200 metros cuadrados, salas polivalentes para actividades, oficina y cocina, siendo este equipamiento uno de los más demandados. Los vecinos y vecinas pudieron conocer el lugar aprovechando una de las reuniones que se celebran para compartir el borrador de presupuestos y recoger iniciativas y propuestas.

Martínez indicó que el Calaverón será el siguiente centro social y que se está trabajando en la redacción de proyecto, sobre todo en la parte vinculada con la accesibilidad siguiendo la recomendación de Patrimonio al encontrarse en zona BIC junto a la muralla. «Esperamos tener el proyecto lo antes posible y poder avanzar en este nuevo lugar de encuentro con la cesión de la Casona y financiación europea», señaló.

Respecto a otras inversiones en el barrio de Los Royales, el alcalde ha cifrado algunas en curso con presupuestos propios como los huertos urbanos dentro del plan Brera con 250.000 euros y otras ya previstas por más de un millón para la Ronda del Duero en conexión con Eduardo Saavedra, 400.000 euros en las cuentas de 2025 y otros 400.000 en las de 2026, y otros 200.000 para el ramal junto a la rotonda de Copiso. «Todo ello mejorará la conectividad precisamente del barrio de los Royales con las travesías en ambos extremos», recordó el alcalde.

Para acabar, se refirió a otras obras extrapresupuestarias como el Centro de Datos o el Centro de Protección Internacional con más de 200 millones de euros de inversión, así como el futuro polideportivo, y se mostró esperanzado en que el colegio público del barrio sea una realidad en 2026 como lleva reclamando el gobierno municipal desde el año 2018.