La Guardia Civil localiza a la joven de Almazán, desaparecida desde el lunes por la mañana

La Guardia Civil de Soria ha localizado este martes a la joven de Almazán, desparecida desde el lunes por la mañana. Al parecer, se marchó de casa sobre las 10.30 horas y esta madrugada, al no recibir noticias de la chica, de 18 años de edad, la familia se puso en contacto con los agentes de la Guardia Civil.

Los agentes de la Benemérita han conseguido contactar por teléfono con la joven, quien ha indicado que se encuentra bien y que se ha ido voluntariamente de casa. De hecho, no ha querido dar información sobre su paradero.

La última vez que su familia le vio la joven llevaba zapatillas blancas, pantalón vaquero azul, jersey blanco y cazadora negra. La Guardia civil de Soria ha coordinado, liderado y dirigido el dispositivo operativo de búsqueda en la localidad.