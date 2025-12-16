Ángel Ceña vs. Jesús Ángel Alonso en las primarias de Soria Ya como candidatos a la Junta

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Se acabó el misterio que el lunes sobrevoló la política local cuando se conoció que dos candidatos se enfrentarían en primarias en Soria Ya para la presidencia de la Junta. Uno estaba cantado: Ángel Ceña, el actual portavoz en las Cortes de Castilla y León y secretario general del partido. El otro, una sorpresa, Jesús Ángel Alonso, con 18 años de andadura en la plataforma y en el partido y actual presidente de la comisión de Garantías y Respeto del partido.

Ambos se medirán el 11 de enero en la votación de los 115 afiliados que dirimirán el cabeza de lista para las elecciones autonómicas de marzo.

En la rueda de prensa de presentación de los dos candidatos también asistieron los dos procuradores de la formación sorianista, Toño Palomar y Vanessa García. El primero anunció el proceso interno que se viene en el seno del partido en la que, lógicamente, "los militantes tendrán la última palabra".

Ceña ha señalado que da el paso nuevamente "para defender a Soria, encantado e ilusionado", porque estar en las Cortes "sirve para mucho". "Se insta y se provoca que otros partidos den el paso para cuestiones de Soria". Ha ofrecido "lealtad absoluta" sea cual sea el resultado. "Tanto si sigo como si no, seguiré codo con codo con él. Recuerdo cuando juntos colocábamos vinilos en los coches, con esa ilusión".

Alonso ha señalado que ha llegado una fase de "dar un paso adelante con más responsabilidad y trabajar por Soria. Pase lo que pase seguiremos igual, trabajando mano a mano, y ahí estaremos con ese proyecto".

Palomar ha recordado con vistas al 11 de enero que el voto puede ser presencial o por correo certificado y que podrán ejercer el sufragio quienes estén al corriente de la cuota de pago y lleven 1 año de antigüedad en el partido.

Ceña ha subrayado de cara a las elecciones de la Junta que "ni PP ni PSOE ni Vox van más allá de las directrices de sus partidos" y que "de las encuestas no te puedes fiar". Y en cuanto a los pactos posteriores a los comicios, ha dejado claro que "el que sea debe venir con la cartera abierta". "Ojalá pueda darse la circunstancia de que somos llave de gobierno".

En cuanto a estos cuatro años de presencia de Soria Ya en las Cortes, Alonso ha declarado que "se han hecho muchas cosas", aunque ha lamentado no haber sido llave de gobierno "para haber hecho más". "Vamos a estar ahí, provocando las inquietudes de los ciudadanos. Hemos hecho de todo y nos hemos quejado por todo. El listón está muy alto, será difícil superarlo".

En cuanto a la cita electoral de marzo, Ceña ha expresado que "da igual 15 días antes que 15 días después, porque la fecha no se decidirá en Castilla y León sino en Génova", ha finalizado.