Heridas en el patrimonio: así ha quedado la muralla medieval de Soria tras las pintadas

Nuevas pintadas se suman al deterioro de la zonaMARIO TEJEDOR

Publicado por Pilar Pérez Soler, Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

En ocasiones, por la erosión propia del paso del tiempo, que son siglos, como puede verse en tramos del lienzo que se conservan. Otras, por la inexplicable actuación humana remendándola con ladrillos y no hay como darse un paseo por la calle Alberca, donde el Ayuntamiento ha derribado el antiguo hospicio para liberar parte del lienzo, dejando visible pretéritos remiendos. Y unas terceras por la mano vandálica de quien hace pintadas en uno de los mayores emblemas de la ciudad, como es la muralla de Soria. Su lienzo acumula heridas, pero es sin duda esta última la más incomprensible. La denuncia de la Asociación de Amigos del Museo Numantino sobre el vandalismo en la muralla este martes es también un recordatorio del respeto hacia el patrimonio histórico soriano. La muralla medieval de Soria, donde han aparecido pintadas en un tramo junto al Duero, es una de las más extensas de la España de la Edad Media. Su extensión supera los cuatro kilómetros: el portal de Turismo del Ayuntamiento de Soria y de la Junta cifran su extensión en 4.100 metros de longitud, en los cuales se abrían ocho puertas. Construida en mampostería, excepto los refuerzos en esquinas, donde se utilizaron sillares, su trazado se hizo "siguiendo la línea de cumbres de los cerros del Mirón y el Castillo". El paseo del Postiguillo ha sido el tramo que más pintadas ha sufrido, junto al cercano río Duero donde la pasarela metálica que cruza el río lleva un año sin arreglar, además de diverso mobiliario urbano dañado, en una de las zonas más frecuentadas por sorianos y turistas.