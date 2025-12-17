El concurso Mi verano en Soria reconoce a sus ganadores (fotos)

Un reconocimiento a quienes tomaron las mejores fotosMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Sara Roncal recibió el primer premio, dotado con 1.000 euros, por ‘Sueños de papel junto al Duero’, con su hija Alanna de protagonista.

El segundo premio lo recogió Daniel, hijo del premiado Francisco Sánchez Megías por ‘La corona de fuego sobre los montes de Soria’, que vive en Cordoba y no pudo asistir a la entrega de los galardones.

El tercer premio fue para Juan Antonio Antón Oliva por ‘Momento de alegría, diversión, luz, colorido y naturaleza en este verano’.

Álvaro Muñoz de Pablo se llevó el cuarto premio por ‘Zona de escalada entre Valdenebro y Boós, a orillas del cauce del Sequillo’.