La calle Morales Contreras reabre tras trabajos para reparar el boquete en la calzada

La calle Morales Contreras, en el barrio del Calaverón, ha reabierto tras el corte en la mañana de este miércoles para reparar un notorio socavón en la calzada. El hundimiento se produjo el domingo, creando un punto peligroso especialmente para bicicletas, patinetes o motos, y rápidamente fue cubierto con una plancha metálica, interviniendo incluso los bomberos.

A lo largo de la mañana de este miércoles se ha procedido a cortar la calle desde la intersección con la calle Jorge Manrique. Un equipo de trabajadores ha procedido a picar la zona y retirar los cascotes, pudiendo reabrirse por la tarde.

No obstante ha vuelto a quedar cubierto por una plancha metálica, por lo que es posible que los trabajos prosigan en próximas jornadas -aunque sea para retirarla- y puedan producirse nuevos cortes puntuales en la calle.