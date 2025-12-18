El soriano Raúl Martínez más cerca de convertirse en ganador de 'Gran Hermano'

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Este jueves la final de 'Gran Hermano' podría tener sabor soriano si el concursante de Soria, Raúl Martínez, consigue hacerse con el ansiado maletín. Son cuatro los finalistas que se disputan el título de ganador de la 20º edición de un formato que este año no ha contado con las abultadas cifras de audiencia esperadas y que ha visto recortada su duración ya que la previsión era terminar en febrero y, sin embargo, los últimos concursantes van a pasar la Navidad en sus casas.

El soriano Raúl Martínez ha conseguido un hueco en la final junto a Aquilino, Cristian y Rocío tras ser salvado por el público cuando ha estado nominado y ha contado también con el respaldo de la audiencia cuando el formato decidió, para ir eliminando concursantes y recortar su duración, que los concursantes se midieran en duelos de dos.

Hace unos días, Raúl se dirigió a "a toda la gente que le gusta la gente real, transparente, que va de frente, que va de cara, que no le teme a nada ni a nadie, que ama este reality, que lo seguirá amando, que no se esconde, que dice la verdad. Para todos ellos, este video es para vosotros y os pido, por favor, este último empujón, que me apoyéis, que me votéis porque me gustaría ganar y celebrarlo junto a vosotros y compartirlo con todos vosotros. Un beso muy grande y... Raúl ganador".

Esta noche, durante la gala presentada por José Javier Vázquez, los seguidores del concurso conocerán el nombre del ganador. Si quieres apoyar al concursante de Soria en su camino a la final debes seguir los siguientes pasos:

- Descarga la App @mediasetinfinityes

- Una vez descargada, hay que registrarse en la aplicación. Para registrarse hay que darle abajo a la derecha al botón de 'votar' y la propia aplicación habilita el registro.

- Tras registrarse aparece la pantalla con cuatro fotos de cada uno de los cuatro finalistas. Para apoyar al concursante soriano en su camino a lo más alto de la final hay que pinchar sobre la imagen de Raúl.