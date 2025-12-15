El soriano Raúl Martínez se cuela en la final de 'Gran Hermano'

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El soriano Raúl Martínez se ha colado en la final de Gran Hermano. Es la primera vez que Soria cuenta con un representante en el longevo concurso de telerrealidad y ha logrado alzarse con el ansiado cartel de finalista. El ganador se conocerá en la gala de este jueves y será entonces cuando Raúl, y los otros tres finalistas, conocerán cuál es el concursante más querido por el público y se llevará el codiciado maletín de 300.000 euros.

El pasado jueves Raúl, que estaba nominado, fue salvado frente a una de sus principales rivales en la casa, Patricia. Pero es que, además, volvió a ser salvado por la audiencia al exponerse en un juego propuesto por el programa frente a Joon de votaciones express.

Los concursantes debían escoger a uno de sus compañeros para medirse en un cara a cara eligiendo la audiencia quién de ellos salía fuera de la casa. Raúl eligió a Joon y la audiencia decidió que el soriano debía continuar en el programa. Los cinco concursantes que contaron con el respaldo de la audiencia se convirtieron en semifinalistas. Todos ellos estaban este domingo en peligro poniéndose en manos de la audiencia que decidió la expulsión de Desireé convirtiendo en finalistas a Raúl, Aquilino, Rocío y Cristian. Uno de ellos se convertirá el jueves en el ganador de esta edición de anónimos.

Una edición que, aunque estaba planteada para alargarse hasta el mes de febrero, ha ido expulsando concursantes de forma llamativa durante estas últimas semanas debido a los bajos índices de audiencia que estaba marcando el formato. En total, serán 42 días de convivencia en la casa que este año ha cambiado de ubicación situándose en Tres Cantos en vez de en Guadalix de la Sierra.

Para votar hay que entrar en la App oficial de @mediasetinfinityes y votar, de forma gratuita por el concursante elegido.