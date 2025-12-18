De Gregorio: "El Hospital Virgen del Mirón no se cierra ni se desmantelará"

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

"El Hospital Virgen del Mirón no se cierra, ni se cerrará, ni se desmantelará", aseguró la delegada de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio, tras la reunión de seguimiento del centro hospitalario, en la que únicamente estuvieron presentes además el gerente de Asistencia Sanitaria, José Luis Vicente, y por parte del Ayuntamiento de Soria, el concejal de Hacienda, Javier Muñoz.

De Gregorio, que calificó de "tensa" la reunión con el representante municipal, insistió en que el Virgen del Mirón está "integrado" en el complejo hospitalario de Soria, junto con el Santa Bárbara, y ofreció datos como que son más de 154 trabajadores con los que cuenta y en 2024 se pasaron 16.000 consultas.

Recordó que el edificio también alberga el centro de salud Soria Sur, además de otros servicios como geriatría, psiquiatría, rehabilitación psiquiátrica, paliativos, unidad de salud mental y laboral, y una nueva unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico, que precisamente fue presentado en la mañana de hoy por el coordinador regional, Federico Montero.

La delegada explicó que "la apuesta del Gobierno regional es una cartera de servicios ampliada", en referencia a la nueva unidad. Del mismo modo, apuntó que una vez que concluyan las obras en el Hospital Santa Bárbara, se "planificará" al objeto de dar el mejor servicio a los pacientes.

Recalcó que el Virgen del Mirón es un centro "sociosanitario", haciendo mención a las asociaciones del tercer sector que utilizan sus instalaciones.

Insistió la delegada en que "la Junta tiene una ruta" para seguir trabajando en el Virgen del Mirón y habló de "mano tendida" para volver a mantener un encuentro con el Ayuntamiento. Recriminó que no acudiera el alcalde, Carlos Martínez, y apuntó que ella es la representante de la Junta en Soria. Una manifestación vinculada al hecho de que no acudiera el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, como solicitaba el Consistorio, así como el resto de colectivos vinculados al hospital, para celebrar la mesa de seguimiento. De Gregorio dijo estar "abierta al diálogo" y manifestó que en el seno de la Junta y la Gerencia se mantiene un contacto directo con dichos colectivos, y la reunión de hoy era "entre administraciones".

De la actitud municipal, la delegada recriminó que siguieran enrocados en sostener que existe un desmantelamiento. "Sólo han venido a leer su libro. No le hemos sacado de la pataleta de que se cierra", dijo De Gregorio, afirmando que el Ayuntamiento se queda en los "chascarrillos" y la "rumorología" del cierre, frente a los "datos" que ofrece la Junta.