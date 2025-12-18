"La Mesa de Mirón es una vez más un puro trampantojo de la Junta"

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

“La mesa del Mirón es una vez más un puro trampantojo de la Junta porque no ha convocado a ninguno de los colectivos profesionales afectados, ni se han concretado partidas presupuestarias. Y lo peor es que tampoco garantiza los servicios para 2026 ni se desmiente el desmantelamiento del hospital”. Así de contundente se ha mostrado el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, al término del desarrollo de la primera reunión de la mesa, esperada “desde hace 603 días tras el compromiso del señor Mañueco con el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez”.

Muñoz, que va a solicitar de manera urgente la reunión con todos los grupos sanitarios, cree que lo que necesitan estos colectivos “es un servicio autonómico de referencia para que no se le quite contenido”, ligado a las especialidades que hay en el hospital. “El problema es que eso lleva tiempo y sin inversiones en el Mirón, se vuelve imposible, claro”.

De hecho, asegura que de 2020 a 2023 la Junta ha inyectado un total de 42.975 euros, “según la respuesta oficial realizada en las Cortes de Castilla y León”, una partida “ridícula” para todo ese tiempo que confirma “la realidad del desmantelamiento del hospital”, y pone como ejemplo que “sólo el cambio de una parte de las ventanas del edificio de este Ayuntamiento para la mejora energética va a costar 250.000 euros”. A su juicio, “aunque el Gobierno autonómico plantea en sus cuentas de 2026 un presupuesto de 750.000 euros, no tiene nada previsto porque no ha sabido concretar las actuaciones ni si esa cantidad va a ser en una o varias anualidades”.

Lamenta que en la reunión de la mesa del Mirón tanto el director gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente Cano, como la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, “han mantenido la callada como respuesta sobre si se garantizarán los servicios en 2026, y remiten a que cuando finalicen las obras del Santa Bárbara se reorganizará todo, ya que lo único que sí que aseguran es que el Mirón forma parte del Complejo Asistencial de Soria”. Algo que, por otra parte, recuerda que “tenía que haber concluido en enero de 2023. Y eso “contando la adjudicación de 2019”, porque “la obra se remonta a 2011”.

Muñoz también ha preguntado sobre “si se mantendrán los servicios auxiliares del hospital, como cocina, al menos los primeros seis meses del año que viene y tampoco han contestado”. Algo que, asegura, se trata de “otra prueba más del desmantelamiento del Mirón, porque aunque la Junta diga que no va a echar la llave, todo apunta a que se mantendrá con el 112, la unidad del dolor que ahora se pone en marcha y poco más”.

Cree que todo esto “es una falta de respeto hacia los sorianos, que es lo más grave porque la Junta no ha contado con ningún colectivo sanitario implicado con el futuro del Virgen del Mirón tras 603 días del compromiso de Mañueco con Carlos Martínez de que sí iban a estar”, y está convencido de que ni siquiera se han puesto en contacto con ellos porque “no les quieren escuchar”. “Algo que sí que ha hecho el Ayuntamiento”, ya que después de la segunda carta a Mañueco pidiéndole la mesa, el 19 de junio, el equipo de Gobierno se reunió durante todo el mes de julio con el Colegio de Médicos, el de Enfermería, además de con los sindicatos para conocer sus propuestas y sus demandas: “Están todos muy preocupados porque no quieren que se desmantele el hospital, ya que con la reagrupación temen una pérdida de personal cuando se unifiquen algunos servicios”.

Es más, está convencido de que la partida presupuestaria anunciada “es sólo una herramienta de la campaña electoral”.