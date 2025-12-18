La justicia europea sentencia que el Ayuntamiento de Soria incumple la normativa sobre control de vertidos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció este jueves a favor de la Comisión Europea y en contra de Soria. Así, tal y como denunció el Ejecutivo comunitario, el Ayuntamiento de Soria incumple “las obligaciones relativas al control de los vertidos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas para verificar el cumplimiento de los requisitos estipulados para esos vertidos en aguas receptoras”.

La Corte de Luxemburgo, en la misma línea que la Comisión Europea, también acusa al Ayuntamiento de Soria de no respetar la legislación comunitaria sobre “las cantidades y composición de los lodos vertidos en aguas de superficie” y los potenciales “efectos de los vertidos en el medio ambiente”, informa Ical.

La sentencia del tribunal de máxima instancia de la justicia europea también asegura que “no ha adoptado las medidas necesarias en relación con el tratamiento de las aguas residuales urbanas”. Aparte de Soria, el TJUE también ha sentenciado en contra de otras veintiún aglomeraciones de España por el tratamiento de las aguas residuales, y otros 34 municipios por la falta de control de los vertidos.

La Corte de Luxemburgo ha sentenciado que “España ha incumplido la Directiva al no controlar los vertidos de las aguas residuales urbanas de todas las aglomeraciones urbanas”. “Tiene un total de cincuenta aglomeraciones incumplidoras”, dice el auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

“La Comisión Europea alega, en sustancia, que estas aglomeraciones urbanas de más de 10.000 equivalentes habitantes que vierten en zonas sensibles no aseguran para la totalidad de sus aguas residuales un tratamiento más riguroso que el tratamiento secundario o proceso equivalente, como exige la Directiva, ni tampoco que los vertidos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales de estas aglomeraciones en zonas sensibles cumplan los requisitos pertinentes”, resume la sentencia del TJUE.