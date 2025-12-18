La nueva unidad de afrontamiento del dolor en Atención Primaria ayudará a 200 personas al año en Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Más del 20% de la población en Castilla y León sufre dolor crónico, comenzó poniendo en situación la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, en la presentación de la nueva unidad de afrontamiento activo del dolor crónico que se ha puesto en marcha en el Hospital Virgen del Mirón. El objetivo es ayudar a mejorar la calidad de vida de un centenar de personas aquejadas de dolor, con el propósito de llegar a las 200 cuando se encuentre a pleno rendimiento.

Será el médico de familia, en Atención Primaria, quien se encargue de derivar a los pacientes con dolor crónico no oncológico para una atención interdisciplinar, que pasa por la asistencia de fisioterapeutas y también psicológica. «Que el paciente recupere toda la funcionalidad», destacó como fin de esta nueva prestación el coordinador regional de las unidades de afrontamiento del dolor, Federico Montero.

El arranque será en la capital, en concreto en el centro de salud Soria Sur, ubicado en el edificio del Virgen del Mirón, siguiendo por Soria Norte y Soria Sur. El paso siguiente serán el resto de centros de salud de la provincia, lo que está previsto que suceda a mediados del año próximo.

Al tratarse de una unidad multidisciplinar, contará en su personal con médico, enfermera, fisioterapeutas, de salud mental y trabajadores sociales de Atención Primaria. No obstante, el equipo adscrito a la unidad estará compuesto por dos fisioterapeutas y una enfermera con formación específica en el abordaje del dolor persistente. Habrá una coordinación con el médico de familia para supervisar y ajustar los tratamientos farmacológicos.

Montero explicó que son tres los niveles del programa, el primero centrado en educación y ejercicio, el segundo psicoeducativo y el tercero con fisioterapia y gestión de estrés. «Todo valorado y basado en la eficiencia», destacó Montero. La unidad de Soria es la sexta que se instaura en Castilla y León y la novena en el conjunto del país.

La finalidad de este tipo de unidades es promover un abordaje integral y activo del paciente con dolor crónico no oncológico desde un modelo biopsicosocial. Dotan a los usuarios de herramientas educativas y de afrontamiento basadas en la neurociencia del dolor, el ejercicio terapéutico y la autogestión, favoreciendo su autonomía, la reducción de la discapacidad y la mejora de la calidad de vida.

Ubicada en la segunda planta del Virgen del Mirón, cuenta con tres consultas y una sala de cinesiterapia para tratamientos y educación sanitaria, dotados de recursos materiales y tecnológicos que permitirán desplegar la metodología que combinará sesiones grupales y ejercicio con seguimiento individualizado. Se establecerán indicadores de mejora funcional, reducción del dolor y satisfacción del paciente.