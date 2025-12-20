Frenar el avance de la miopía escolar empieza a ser una realidad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2050 más del 50% de la población mundial será miope, como consecuencia de los cambios en los hábitos de vida, por un exceso en la visión de cerca. La escolarización temprana y el propio crecimiento del niño pueden ir unidos a la miopización del ojo, durante los primeros 15 años de vida.

La miopía es un defecto visual que se relaciona con el “ojo grande”, de igual forma que si inflamos un globo; a medida que se agranda, la goma se hace más delgada y el riesgo de explosión es cada vez mayor. Pues algo parecido ocurre cuando el ojo crece en los primeros años de vida, con la diferencia de que esa explosión no se produce, pero en algunos casos hace que aumente progresivamente la miopía en niños y adolescentes.

Además, en edad adulta un ojo muy miope puede producir enfermedades como el desprendimiento de vítreo, de retina o maculopatías miópicas, que podrían comprometer la visión del paciente.

Los avances tecnológicos y la investigación han detectado algunas claves sobre el avance de la miopía: las malas posturas, acercándose excesivamente al leer o escribir, así como el uso indiscriminado y abusivo de pantallas y tablets produce un aumento del ojo, y su consiguiente miopización.

Desde el Departamento de Optometría y Contactología de Multiópticas Monreal nos recomiendan corregir en nuestros hijos estos malos hábitos, para prevenir el aumento de la miopía.

Por otra parte, han comprobado que, con el uso de lentillas o cristales especiales, se puede frenar esta tendencia a la miopía; los resultados están siendo sorprendentes y altamente satisfactorios para los pacientes afectados, y no presentan efectos secundarios.