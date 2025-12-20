El inversor de Tableros Losán «se retira» y pone en jaque el futuro de la firma y la plantilla

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

No hay respiro para los trabajadores de Tableros Losán. Coincidiendo con la concentración convocada por la plantilla como protesta a la situación que atraviesan desde hace meses, los responsables de la firma han mantenido una reunión con el comité de empresa en la que les han confirmado que el inversor que debía erigirse como salvador de la compañía, Mabesal, «prácticamente casi ha decidido retirarse». Una maniobra que desde Losán ha sido tildada de «irresponsable» y que condena al medio centenar de trabajadores que todavía están vinculados a la firma maderera, «a una película de terror» poniendo en jaque el futuro de Losan y su plantilla, tal y como apuntó este viernes César Moreno, de CC OO.

Desde CGT, el asesor que estuvo presente ayer en la reunión entre las partes, Eduardo Gallego, va más allá e indicó que la empresa incluso propone «buscar un nuevo inversor».

Hay que recordar que el plan de negocio propuesto por Mabesal llegaba hasta 2036 con una inversión de 30 millones de euros, cinco de ellos debían abonarse durante la primera quincena del mes de diciembre dejando otros cinco para la primera quincena de enero. El resto, un millón al mes durante veinte mensualidades hasta hacer efectiva la inversión de 30 millones de euros. Sin embargo, los primeros cinco millones no se han materializado en la fecha prevista y, aunque solo han pasado cinco días desde el fin del plazo pactado, es un nuevo incumplimiento de los muchos que ya llevan soportando los trabajadores.

Ante este inesperado giro de guión, tras la certeza de la llegada de un inversor que debía firmar el pasado 15 de diciembre, la empresa ha trasladado al comité de empresa que «ha propuesto a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) poner en marcha un plan B que consiste en vender activos en el extranjero». Un extremo que los representantes de la plantilla creen que «no es cierto y que es alargar la agonía». Moreno explicó que «a principios de verano nos contaron que iban a vender parte, ya que así estaba recogido en los planes de reestructuración, pero no lo hicieron». Maniobras que, al final, solo sirven para acrecentar el hastío y el cansancio de los trabajadores que ven cómo su situación se está alargando sin ninguna solución en el horizonte provocando que las demandas en el Juzgado crezcan reclamando el despido improcedente. Mientras tanto, el permiso retribuido se ha alargado hasta el 15 de enero, encadenando uno tras otro ya que la factoría lleva sin actividad «al menos seis meses», apuntó Eduardo Gallego, de CGT.

Precisamente Gallego incidió en que «Losán ha trasladado a la SEPI y a la banca la venta de activos en Rumanía, para conseguir liquidez, mientras se busca un nuevo inversor o, incluso, seguir ellos al frente de la compañía». Propuestas que «no son claras» y que buscan «seguir alargando una cuerda que ya está muy estrecha». Y es que los sindicatos coinciden en que la situación «tiene mala pinta» y es posible que en enero «ya no quede nadie» en Losán. No en vano, salir «es la única forma de trabajar en otro sitio o cobrar el paro», afirmó Gallego que añadió que «apenas queda medio centenar de trabajadores que sigue aguantando pero es posible que en enero ya no haya nadie».

Por su parte, Pablo Soria, de UGT, indicó que «como Mabesal no ha cumplido con los plazos pactados, Losán se reunió con la SEPI para averiguar qué estaba pasando y, a tenor de la información trasladada en la reunión, todo parece indicar que no ven la situación clara». Por eso, desde Losán «han planteado la puesta en marcha de un plan B con la venta de activos tanto en España como en el extranjero mientras se busca un nuevo inversor».

Un escenario que, en vez de resolverse, se enreda cada vez más. «Los trabajadores están inmersos en una incertidumbre total. Mucho peor que al principio». Y verbalizando un pensamiento que ya se repite en la cabeza de muchos: «Ojalá no, pero todo apunta a que el final va a ser un concurso de acreedores». Cada día que pasa, con seis meses sin actividad en la fábrica, «el deterioro de la empresa es cada vez más acentuado. La única solución es que venga un inversor claro y con una apuesta clara por reflotar la factoría». Y, mientras tanto, «quienes están pagando las consecuencias son los trabajadores. Están jugando con su salud».

Respecto a los retrasos en los pagos de los salarios, con las nóminas de octubre, noviembre y la extra de diciembre pendientes, durante la reunión, ayer, «nos informaron de que han pagado la nómina entera de octubre», indicó Moreno, a pesar, aseguró, «que hace unos pocos días nos dijeron que no tenían un duro». Un extremo que confirmó Gallego: «Es raro que hace una semana nos dijeran que no había dinero y ahora han aparecido 600.000 euros para pagar la nómina de octubre». Un hecho que invita a pensar, aseveró, que «están guardando dinero para ir soltando poco a poco intentando no llegar a los tres meses de nóminas pendientes».

Desde los sindicatos hacen un llamamiento a las administraciones para que dirijan la vista a la delicada situación que están viviendo muchas familias que se enfrentan a un futuro incierto. «La Junta inyectó dos millones vinculados a mantener la actividad, un extremo que no se ha cumplido. Del Ministerio no sabemos nada, el Ayuntamiento y la Diputación tampoco se han mojado... Es lamentable», concluyeron.

