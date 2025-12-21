‘El Mapa del Mar’ de la Banda de Música de Soria llena la Audiencia

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Como cada año, el tradicional espectáculo navideño puesto en escena por la Banda de Música de Soria en el Palacio de la Audiencia colgó este sábado el cartel de ‘no hay billetes’ en sus dos sesiones que tuvieron lugar a las 17.00 y a las 19.00 horas.

Bajo el título ‘El Mapa del Mar’ algunos de los personajes de animación más conocidos del público infantil se dieron cita en un viaje por diferentes rincones del mundo para descubrir cómo navegar por los océanos.

Una propuesta que une la música de bandas sonoras del cine que fueron interpretadas por la Banda Municipal de Soria y acompañadas por la teatralización de los diferentes personajes a cargo de participantes y voluntariado de Cruz Roja Juventud.

Y es que este evento está pensado para el disfrute de toda la familia pero, sobre todo, de los más pequeños de la casa que disfrutan de un concierto que cuenta con un repertorio y una puesta en escena pensada para ellos. No en vano, son muchos los que acuden a esta cita portando gorros de Papá Noel o ataviados con otros motivos navideños como diademas o espumillones dado su carácter festivo y familiar en el que se vuelcan todos los integrantes de la Banda de Música con su director a la cabeza.

Las entradas para el evento a beneficio de Cruz Roja Juventud, con un precio de seis euros, se agotaron en apenas unas horas. Un extremo que para su director, José Manuel Aceña, «nos llena de orgullo y también nos exige estar a la altura de las expectativas de casi mil personas». Y es que fueron en torno a un millar de personas las que ocuparon las butacas de un abarrotado Palacio de la Audiencia en sus dos pases.

La Banda Municipal de Música de Soria cierra 2025 con una elevada actividad artística con casi 30 conciertos y actuaciones, además de más de medio centenar de ensayos, lo que refleja el compromiso de sus integrantes con la calidad y la cercanía al público. La formación cuenta actualmente con una plantilla profesional de 29 músicos, a la que se suman ‘educandos’ y colaboradores.