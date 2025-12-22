Un herido con un hacha en Soria tras una disputa vecinal por la música alta
El suceso ha ocurrido en la Avenida de Valladolid de la capital soriana
Un hombre de 41 años ha resultado herido en la noche del pasado domingo en Soria, tras sufrir una agresión con un hacha. El suceso tuvo lugar a la altura del número 12 de la Avenida Valladolid y el alertante indicó que la víctima fue agredida en una pierna.
Según informa la Subdelegación del Gobierno en Soria, los hechos tuvieron lugar tras una disputa vecinal por la música alta.
La Sala de Operaciones del 112 Castilla y León trasladó el aviso a Policía Local de Soria, Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias–Sacyl. La persona herida fue trasladada al Hospital Santa Bárbara de Soria con heridas superficiales, según las mismas fuentes.
El presunto agresor está en Comisaría en tanto en cuanto se terminen las diligencias.
