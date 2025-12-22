El torneo de póker benéfico de Aspace Soria ya tiene ganadores

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El torneo de póker de Aspace Soria ya tiene ganadores. La convocatoria solidaria de la Asociación de Paralíticos Cerebrales congregó a 56 jugadores, entre los cuales quedaron ganadores los siguientes participantes: Mario Carnicero, Sergio Mediavilla y Jesús Martínez, primero, segundo y tercer clasificado, respectivamente.

La asociación ha agradecido la implicación de todas las empresas colaboradoras y de los jugadores, "cuya participación hace posible la celebración de este evento tan especial". De forma especial, destaca la colaboración de Alberto Rebollar "por su apoyo e implicación constante año tras año, así como a nuestros embajadores Cejakas14 y Adrián Mateos, referentes del póker y grandes aliados de nuestra causa", así como a Alberto la disposición del espacio para la realización del torneo.

La Asociación de Parálisis cerebral y patologías afines de Soria, Aspace, celebra desde hace tiempo por estas fechas un Torneo benéfico de Póker, que en esta ocasión ha cumplido su edición. Tuvo lugar el sábado en la cuadrilla del Salvador, en medio de un gran ambiente festivo, con el sorteo además de diversos premios.

El torneo de póker benéfico es una de las actividades solidarias que hace la organización durante el año. Estos días está vendiendo calendarios en una mesa informativa en El Collado, en la que, además, pone a disposición de los sorianos diversos artículos realizados por los usuarios de Aspace, que editó 1.000 calendarios, presentados recientemente en la Diputación de Soria. La institución provincial firmó con convenio con Aspace por valor de 30.000 euros destinados al nuevo centro de la asociación y a la impresión de los calendarios. Las imágenes son en blanco y negro y muestran a los participantes junto a los músicos de la Banda Municipal de Soria en momentos llenos de ritmo y emoción. Son obras del fotógrafo Alberto y en ellas se capturan escenas de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el Palacio de la Audiencia, el Parque de la Dehesa con el Árbol de la Música y el nuevo Centro de Aspace.