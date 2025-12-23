Soria Bonos aumenta la promoción con un refuerzo de 50.000 euros

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Cuando quedan bastantes días para el fin de la promoción, los Soria Bonos llevan un camino que hace temer que se agoten antes de tiempo. El Ayuntamiento se adelanta a esta circunstancia y refuerza el presupuesto de los descuentos. El alcalde, Carlos Martínez, anunció la incorporación de otros 50.000 euros a la campaña, de manera que son 305.000 euros los movilizados por el Ayuntamiento en ayuda del sector del comercio y para alivio de las compras que realicen los particulares.

Soria Bonos es «una de las iniciativas que siempre reconoce como mejores» la representación de los comerciantes, destacó el alcalde, quien consideró que «la medida es más que acertada». Un año más el regidor volvió a requerir a la Junta, competente en la materia comercial, que se sume a la promoción.

Soria Bonos ha cruzado el ecuador de los vales ya gastados y el refuerzo anunciado supone la puesta en circulación de otros 10.000. En total, el Consistorio dispensa 60.000, 10.000 de ellos para no empadronados, parte local del Bono Cultural aparte.

La mecánica de Soria Bonos es conocida y está rodada. Hay que entrar en la página web soriabonos.es para descargárselos en el móvil y es a través de él como los establecimientos los canjearán, a razón de uno de cinco euros por cada 25 de compras. Los vales son acumulables en esa proporción y cada empadronado dispone de cuatro, por dos de quienes no ostentan esta condición.

En soriabonos.es puede también consultarse la lista de los negocios que apoyan la campaña, 126 según el último recuento entre tiendas y establecimientos de servicios.

Mediada la tarde de ayer, se llevaban gastados más de 27.000 Soria Bonos, que habían respaldado transacciones por valor de 925.000 euros. En cuanto a las descargas, constaban 74.000. No hay que perder de vista que el mero bajarse los vales y tenerlos en el móvil no significa una reserva. La emisión continúa con independencia del número de descargas, la clave está en gastarlos y el límite de Soria Bonos está en 60.000.

Por otra parte, el alcalde dio cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se licita el equipamiento de las viviendas de la parcela del trinquete. Se trata de las doce unidades de la calle Real que están destinadas al alquiler joven. En total, cerca de 87.000 euros para dotar a las casas de mobiliario y electrodomésticos. Lo primero se lleva 33.247 euros y los segundos más de 53.600. Es el «mobiliario básico para el alquiler inmediato», señaló el alcalde. Y es que, junto a los muebles y los otros elementos, el órgano de Gobierno ha dado el visto bueno a las bases de ocupación, las condiciones y requisitos que deberán cumplir los futuros inquilinos.

La próxima semana la Comisión informativa conocerá estas bases. Previo al conocimiento de los grupos políticos el alcalde únicamente quiso adelantar la horquilla en que se moverán los alquileres. El «precio orientativo» mensual queda entre los 280 y los 350 euros.

Teniendo en cuenta lo que se tarde en el suministro de todos los elementos y la aprobación final de las bases, Martínez calculó que para la primavera estaría en condiciones de producirse la ocupación por parte de los inquilinos, una vez seleccionados según las condiciones previstas por el documento.

La vivienda es «uno de los objetivos» claros para el próximo año, apuntó Martínez, quien no pasó por alto la colaboración municipal en la materia con el Estado y la Junta para poner en marcha viviendas de alquiler. Para ello el Consistorio ha cedido los correspondientes suelos en Elio Antonio de Nebrija y Eduardo Saavedra.

En cuanto a la parcela del trinquete, las viviendas de alquiler social se completan con la recuperación del antiguo frontón como espacio cultural y de encuentro. Teniendo en cuenta los proyectos, la construcción y la adquisición del suelo, la inversión del Ayuntamiento (con ayuda de los fondos europeos de EDUSI) asciende a 2,2 millones de euros.