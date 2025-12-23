Más de la mitad de los Soria Bonos canjeados sin llegar el pico de ventas

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Los preparativos para estas Navidades han movilizado ya más de 870.000 euros en compras gracias al impulso de los Soria Bonos, la campaña del Ayuntamiento de la capital para incentivar el consumo local durante estas fechas, y ya se han canjeado más de 25.700 vales, la mitad de los bonos que ha puesto el Consistorio a disposición de los clientes, 50.000, por valor de cinco euros cada uno. Y todavía no ha empezado el pico fuerte de las ventas, que en Soria arranca después de Nochebuena y Navidad, según sostiene el pequeño comercio.

Esta edición, que arrancó con 122 establecimientos y ya son 126 los incorporados, cuenta de nuevo con una inversión municipal de 250.000 euros para impulsar el sector, y mantiene la modalidad cultural además de incluir la adhesión de nuevos comercios. En la campaña anterior participaron 133 establecimientos, se emitieron 89.662 bonos y se canjearon 50.000, generando 1,7 millones de euros en ventas.

Desde la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (Fecsoria) aseguran que esta iniciativa siempre funciona muy bien, aunque es a partir del 25 de diciembre cuando se registra el repunte más elevado de actividad comercial: «En Soria se espera a última hora para hacer las compras; somos más de Reyes que de Papá Noel».

Y es que hasta ahora los clientes han estado enfrascados en la lotería o las comidas y cenas de empresa y de amigos. Además, estos días van llegando los sorianos y familiares que viven fuera de la provincia para disfrutar en casa, y también aprovechan para comprar: «Ahora empieza la Navidad para el comercio. Y ya si toca la lotería sería excelente».

Sobre todo para compensar unos meses de noviembre y diciembre que no han estado muy animados. «El pequeño comercio no está muy contento con las ventas y espera remontar con las Navidades».

Esta campaña supone una inyección económica de 250.000 euros, además de otros 5.000 euros para la modalidad de los bonos culturales, a razón de 40 euros por cada joven que en 2024 cumpla o haya cumplido 18 años. El éxito de la que es ya la sexta temporada navideña se ratifica con las cifras, dado que en apenas tres semanas los sorianos han gastado más de 870.000 euros con 25.700 Soria Bonos.

Esta línea de ayudas la creó el Ayuntamiento en 2020 para incentivar el consumo local de una manera directa, realizando una aportación económica fija por cada bono en forma de descuento en cada compra asociada. Una vez los solicite el usuario a través de la página web, y tras rellenar los datos, los puede utilizar hasta el 5 de enero, siempre y cuando no se agote la partida antes. De hecho, hasta el momento son más de 72.000 Soria Bonos emitidos, pero sólo se podrán canjear 50.000.

Se distinguen dos tipos de categorías en función de si el usuario está empadronado o no. Para los empadronados hay tres modalidades: el Soria Bono individual, el Soria, Bono convivencia y el Soria Bono cultural. En el caso de las dos primeras se debe optar en el momento de la solicitud por una de ellas. El Soria Bono individual de empadronados supone un total de cuatro bonos o canjes por importe de cinco euros cada uno, que pueden canjearse por compras superiores a 25 euros cada vez. El de convivencia de empadronados agrupa a una persona mayor de edad empadronada y a los menores de edad que conviven con ella en el mismo domicilio de empadronamiento y compartan parentesco de primer grado, de forma que se reciben un total de cuatro bonos agrupados por cada persona de la unidad familiar descrita por importe de cinco euros cada uno. Y los no empadronados sólo pueden disponer de dos bonos individuales para canjear, cada uno de cinco euros.

El bono cultural supone un total de dos bonos o canjes de 20 euros para empadronados que en el 2025 cumplan 18 años; en las primeras ediciones del bono cultural la cuantía era de 40 euros.