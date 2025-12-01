Arranca Soria Bonos con 122 establecimientos y más de 6.000 vales emitidos en las 2 primeras horas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ha puesto en marcha desde hoy la campaña de Soria Bonos y suma esta primera semana 122 establecimientos adheridos, aunque la cifra podrá incrementarse en los próximos días. En las dos primeras horas ya se habían emitido más de 6.000 vales e incluso canjeado los primeros 200 para compras por más de 6.000 euros. Los últimos datos sitúan ya por encima de los 8.000 los vales canjeados por los sorianos.

La concejala Teresa Valdenebro valoró la campaña, y recordó la expectación que se genera como se evidencia con las primeras compras nada más abrir los locales comerciales. “Es una actividad de dinamización comercial que siempre ha tenido mucho éxito y que además llega a todas las vertientes que nos proponemos al conseguir la promoción de los comercios, descuentos a las personas usuarios y también hacer más atractivo el consumo local tanto de los sorianos y sorianas, con los vales para empadronados, como para los visitantes que ven la ciudad como un destino navideño y de compras”, resumió.

La nueva edición del programa Soria Bonos cuenta con una inversión municipal de 250.000 euros para impulsar el comercio local, y mantiene la modalidad cultural además de incluir la adhesión de nuevos establecimientos.

La campaña ofrece tres tipos de bonos, individual, convivencia y cultural, todos disponibles en la plataforma www.soriabonos.es. La modalidad individual supone un total de cuatro bonos o canjes por empadronado mayor de edad por importe de 5 euros cada uno, que pueden canjearse por compras superiores a 25 euros cada vez.

El de convivencia agrupa a una persona mayor de edad empadronada y a los menores de edad que conviven con ella en el mismo domicilio de empadronamiento y compartan parentesco. En este caso se recibirán cuatro bonos agrupados por cada persona de la unidad familiar por importe de cinco euros cada uno de ellos.

El bono cultural supone un total de dos bonos o canjes de 20 euros para empadronados que en el 2025 cumplan 18 años.

