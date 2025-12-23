La Junta autoriza 70.000 euros al Consorcio del PEMA en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado una aportación de 70.000 euros al Consorcio para la Promoción, Desarrollo y Gestión del Proyecto Regional Parque Empresarial del Medio Ambiente, PEMA, correspondiente a la anualidad 2025, con el fin de atender la financiación global de su actividad y garantizar su adecuado funcionamiento.

Esta aportación permitirá materializar la contribución de la Junta de Castilla y León al mantenimiento del Consorcio, conforme a lo previsto en sus estatutos, y se librará por el cien por cien de su importe en un único pago.

El Consorcio tiene su origen en el proyecto regional de la Ciudad del Medio Ambiente, aprobado en 2007, y fue adaptado posteriormente al nuevo marco normativo y a la redefinición del proyecto mediante su transformación en el Parque Empresarial del Medio Ambiente. Este nuevo planteamiento limita su ámbito a los terrenos efectivamente transformados y orienta los usos hacia actividades susceptibles de generar empleo vinculadas a la protección ambiental, la investigación y el desarrollo de energías renovables.

La aportación autorizada se enmarca en el compromiso de la Junta de Castilla y León con la participación en consorcios interadministrativos y con el impulso de proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo económico sostenible y a la generación de actividad en el medio rural de la Comunidad.