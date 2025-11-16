Las cúpulas del PEMA estrenarán auditorio, gimnasio y cafetería en 2026

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) afronta ya su fase de despegue definitivo. Las obras de urbanización del área industrial están acabadas y la reserva de suelo alcanza el 79%, según datos facilitados por Somacyl. Las obras en las cúpulas ya están también en vías de finalización. Tras el desembarco de Solarig la previsión es que antes de final de año esté completada la cafetería y el gimnasio y ya para las primeras semana de 2026 se activarán tanto el auditorio como el Centro Superior de Formación del Profesorado (CSFP), según fuentes oficiales.

Tal y como está explicado, tras un largo periplo el PEMA ya está acabado. Las obras de urbanización se han completado hace unas semanas y el área tiene ya listas para su ocupación por parte de proyectos industriales unas 900 hectáreas. En este sentido, cabe destacar que casi el 80% del suelo está reservado por empresas que han mostrado interés en desarrollar sus iniciativas en Garray. Hay proyectos ya en marcha como Maheso o Maderaula, que se suman a los ya implantados como Moreno Sáez o Enso, o los próximos en llegar como Gepisa o Linecar.

Desde Somacyl explicaron que antes de final de año está previsto afrontar obras complementarias. Es el caso de las que ya están comenzando, con la instalación de puntos eléctricos de recarga en el aparcamiento de las cúpulas, o las que se licitarán en diciembre para afrontar una mejora del acceso al PEMA desde Tardesillas o el conjunto de jardinería y zonas verdes del área empresarial, según explicaron desde Somacyl.

El ‘corazón’ del PEMA, el emblemático conjunto de las Cúpulas de la Energía también gana poco a poco actividad. Como ya se ha explicado con anterioridad, de los 7 edificios del complejos las obran han permitido consolidar la totalidad y acabar cinco sectores que son los que estarán activos de cara al 2026.

El desembarco de Solarig fue el primer paso del camino ocupando el denominado sector I del complejo. En el sector II se ubican los servicios generales para todos los edificios y los otros tres módulos tienen prevista su activación de cara a finales de 2025 y principios de 2026. El sector IV enfocado a instalaciones comunes está en la fase final. Según explicó el Somacyl «está prevista la terminación de la cafetería y el gimnasio para este año» mientras que el auditorio finalizará y se equipara en el mes de enero de 2026.

En marcha está ya también la dotación del sector V que se destinará al Centro Superior del Profesorado de Castilla y León. La licitación, por unos 600.000 euros, se puso en marcha a principios de este mes. El proyecto licitado tiene como objetivo dotar al edificio de un conjunto de espacios funcionales, innovadores y tecnológicamente avanzados, orientados a la formación y la innovación. El espacio cuenta con una superficie construida de 1.896,95 metros cuadrados y será ocupado por el Centro Superior de Formación del Profesorado (CSFP), perteneciente a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. El suministro e instalación cuenta con una serie de partidas referidas al sistema audiovisual y tecnológico, al equipamiento de mobiliario, a la infraestructura técnica y a otros elementos destacados.

Para el año 2026 quedaría pendiente completar la dotación del otro centro regional ubicado en el PEMA, el Centro del Empleo que ocupará el sector III. Con respecto a los otros dos módulos que se han consolidado ahora, la finalización de las obras de esas cúpulas queda a expensas de posibles proyectos empresariales que se ubiquen en esas instalaciones tal y como ha ocurrido en el I con Solarig.