El PP de Soria trae 'carbón' para el Gobierno Sánchez

Duro balance del año del PP de Soria a la hora de evaluar la acción de Gobierno del Ejecutivo central dirigido por Pedro Sánchez. Los senadores José Manuel Hernando y el diputado Tomás Cabezón expusieron los "incumplimientos" e "infamias" que, a su juicio, se han cometido con Soria en los últimos 12 meses.

Hernando detalló la acción general de los parlamentarios populares orientada a un "doble objetivo" que ha sido la "denuncia de incumplimientos" y la de "elevar propuestas necesarias y urgentes". En este ámbito se han puesto sobre la mesa asuntos como las infraestructuras, ayudas de funcionamiento, la situación del ferrocarril o el transporte. "La respuesta siempre ha sido la nada, el no a todo, no contestan o votan en contra" y cuestionó la labor de los socialistas Javier Antón y Luis Rey "que no defienden los intereses de Soria sino la permanencia de Sánchez en La Moncloa".

El senador popular expuso "tres hitos" que forman "historia de la infamia" . El primero está vinculado con las ayudas de funcionamiento. "Estamos en la víspera de que termine el marco presupuestario y siguen sin implantar estas ayudas en la extensión que permite Europa y que es preciso por las circunstancias de Soria", lamentó. Hernando cuestionó la ausencia de respuesta de la ministra de Reto Demográfico, Sara Aagesen sobre el particular. "Es una oportunidad que estamos perdiendo".

En segundo lugar Hernando apuntó a las políticas de Reto Demográfico y el ya conocido informe del Tribunal de Cuentas que rebaja la inversión de las famosas 130 medidas de 13.500 a poco más de 4.500 millones, muchos de los cuales sin "evidencia de efectos reales". En tercer lugar se apunta al bloqueo del PSOE del Mecanismo Rural de Garantía, impulsado por el PP, y el propio Hernando, en el Senado y que establecería las perspectivas demográficas y rurales a cualquier normativa estatal. "Tras aprobarse por amplia mayoría, con el voto en contra del PSOE, y Antón, la proposición de Ley se pudre en la mesa del Congreso", subrayó. La situación afecta también a la Ley de Montes de Socio que tendría beneficios para Soria.

"Un gobierno que funciona bajo las premisas del engaño, la mentira y la corrupción y en el que Soria no cuenta y se hacen políticas salvajemente contrarias a sus intereses que nos hacen perder oportunidades", explicó.