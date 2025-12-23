Estos son los incumplimientos del Gobierno de Sánchez con Soria, según el PP

Maquinaria trabajando en el tramo Fuensaúco-Villar del Campo de la A-15.MONTESEGUROFOTO

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El balance del PP de Soria sobre el último año del Gobierno de Pedro Sánchez expone una serie de incumplimientos con la provincia detallados por el diputado Tomás Cabezón. Incumplimientos específicos con la provincia, aunque el punto de partida es la "anomalía" que supone la no presentación de los presupuestos generales del Estado. Cabezón recordó que los vigentes corresponden a la pasada legislatura.

Estos son los incumplimientos denunciados: