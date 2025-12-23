Política
Estos son los incumplimientos del Gobierno de Sánchez con Soria, según el PP
El diputado Cabezón detalla los proyectos que el Ejecutivo tiene pendiente con Soria al acabar 2025
El balance del PP de Soria sobre el último año del Gobierno de Pedro Sánchez expone una serie de incumplimientos con la provincia detallados por el diputado Tomás Cabezón. Incumplimientos específicos con la provincia, aunque el punto de partida es la "anomalía" que supone la no presentación de los presupuestos generales del Estado. Cabezón recordó que los vigentes corresponden a la pasada legislatura.
Estos son los incumplimientos denunciados:
- Autovías. Cabezón expuso que en la A-11 las obras de la Langa-Aranda van a un ritmo "ínfimo" por la ausencia de partidas y que el Los Rábanos-La Mallona aún ni siquiera tiene activado el proceso de licitación. Para la A-15 dibuja una situación similar, con el tramo en obras, Fuensaúco-Villar a "que no va en ritmo" y con los otros tres pendientes de licitación. Cabezón cuestionó sobre todo el tramo entre Ágreda y Tarazona que el ministro Puente, recordó, fijó su licitación para el primer trimestre del año. "Acaba el año y no está". "No caben más excusas, son 7 años de Gobierno del PSOE", puntualizó.
- Ferrocarril. En primer lugar, Cabezón recordó el compromiso del secretario de Estado, José Antonio Santano, con la electrificación de la Soria-Torralba. "Ahora nos responden con evasivas", lamentó cuando "la Zaragoza-Teruel-Sagunto fue inmediata". Cabezón apuntó también a que todavía no se conoce la reapertura de la Soria-Torralba, ni la fecha de las obras de la estación. No obstante, subrayó que el "gran compromiso" del PSOE era la Soria-Castejón y que "siete años después tenemos un estudio escondido, otro en proceso y vemos que acabará el Gobierno Sánchez y no ha habido ni un euro para la reapertura".
- Presa de San Pedro. Para Cabezón es el "gran ejemplo" del compromiso del Gobierno Sánchez con la provincia. El diputado recordó que la obra se paralizó 5 meses después de la llegada del PSOE al Gobierno y que aún no se ha retomado. "Está licitada, pero va a acabar este Gobierno sin solucionar el problema del abastecimiento para Tierras Altas".
- Regadíos. Cabezón denuncia el "bloqueo" de los proyectos de Buitrago o el Canal de San Salvador.
- Cárcel. "¿Cuántas veces van a anunciar la apertura de un nuevo módulo", cuestionó.
- CPD. Cabezón indicó que el anterior ministro, José Luis Escrivá, fijó, en el Ayuntamiento de Soria, su puesta en marcha para 2023. "Queda un año de obras y no hay modificación de la RPT para el traslado del Centro de Trabajo a Soria y ya veremos si hay potencia eléctrica".
- Numancia. "Sin avances", en el centro de interpretación del yacimiento.
- Valcorba. Desde el PP cuestionan que SEPES no ha vendido ni una parcela ni han llegado empresas. "En Almazán, Ólvega, Ágreda o el PEMA han llegado, pero no en Soria", subrayó.
- Travesía de El Burgo. Cabezón expuso que un proyecto de 7 millones se ha quedado en "un mantenimiento" con 600.000 euros.
- Antigua Comisaría. El diputado explicó que el alcalde, Carlos Martínez, apuntó que se destinaría a vivienda joven, pero que Interior "nos dice que nadie la ha pedido y que no saben qué hacer son esa instalación".
- Fibra Óptica. El PP recordó el compromiso de que la fibra llegara a todos los pueblos y que hay un contrato, el de Avatel, al que se ha renunciado. Cabezón reclamó una nueva licitación con "más fondos".
- Variante de San Esteban. Tras los derrumbes del puente medieval, Cabezón asegura que "no entiende" que no se planteen ni "estudios previos" para una variante que una A-11 con la N-234 por "la cabezonería del subdelegado, el ministro y los parlamentarios del PSOE".
- Planificación Eléctrica. "Es quizás el tema más importante porque genera oportunidades", advirtió recordando que "la falta de capacidad hace que ya estén renunciando proyectos industriales a venir a Soria". Cabezón celebró las enmiendas aprobadas, de la mano del PNV, para posibilitar que las empresas puedan engancharse a las redes de transporte o generación y pide al Gobierno que agilice su aplicación.
