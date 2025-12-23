Soria Ya dice que es "imprescindible" y que lo suyo es "ser llave o clave" en las Cortes

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Soria Ya hace balance del año ya con vistas a las elecciones de marzo y a su proceso de primarias que desembocará el día 11 de enero con la elección por parte de la militancia del cabeza de lista. Los sorianistas, representados por sus tres procuradores, Ángel Ceña, Toño Palomar y Vanessa García, consideran que el partido es "imprescindible" en las Cortes y que lo suyo es "ser llave o clave" en el Parlamento Autónomico.

Suspenden al Gobierno de Mañueco, "un suspenso total, absoluto e inapelable" porque "no se preocupa por Soria salvo por intereses elctorales", y recuerdan al candidato socialista a la Junta, Carlos Martínez Mínguez, el papel del alcalde de Mérida en las elecciones de Extremadura, donde ha caído en votos: "Son parámetros distintos, la gente no vota igual".

En cualquier caso, han destacado que "Soria ha tenido por primera vez una voz propia". Precisamente, han puesto el foco en qué ha supuesto para la provincia contar, por primera vez, con representación de un partido local y en qué habría ocurrido de no haber existido esa voz en la cámara autonómica.

Han destacado que por primera vez, "los problemas específicos de Soria se han planteado, debatido y trabajado en profundidad de manera permanente en plenos, comisiones, reuniones y procesos de negociación". La formación ha subrayado que nunca antes se "había hablado tanto de Soria" en el Parlamento autonómico ni "se había obligado al resto de partidos a posicionarse de forma explícita sobre las carencias de la provincia".

El partido político considera que la falta de resultados responde exclusivamente "a la ausencia de voluntad política", primero del gobierno de coalición del Partido Popular y Vox, y posteriormente del PP en solitario.

En materia de despoblación, Soria Ya ha recordado que la provincia sigue siendo la más despoblada de España, con 8,7 habitantes por kilómetro cuadrado y un saldo vegetativo muy negativo. En los primeros seis meses de 2025 se han registrado 244 nacimientos frente a 584 defunciones. La formación ha recalcado que, pese a las promesas reiteradas desde 2019, la Junta "no ha aprobado ninguna ley autonómica contra la despoblación".

En el ámbito económico y del empleo, los procuradores han destacado la pérdida continuada de autónomos, el envejecimiento progresivo del sector y la situación de empresas con un peso clave en la economía provincial que atraviesan crisis estructurales o coyunturales. En este sentido, la formación ha señalado los casos de Tableros Losán, Siemens Gamesa y Ondara, denunciando que la Junta de Castilla y León "no ha aportado soluciones para estas empresas en Soria, mientras sí ha intervenido en situaciones similares en otras provincias". Asimismo, ha criticado que el Gobierno de Mañueco "no apueste por instrumentos" como las ayudas al funcionamiento ni por una fiscalidad diferenciada que permita mejorar la competitividad y atraer inversiones.

En sanidad, Soria Ya recuerda que los cuatro centros de salud prometidos siguen sin ejecutarse, el hospital de Santa Bárbara continúa en obras y recursos esenciales como el transporte sanitario, el helicóptero medicalizado o una segunda ambulancia medicalizada siguen sin llegar, han subrayado.

En materia de educación han denunciado que los compromisos de la Junta de Castilla y León con la provincia "tampoco se han cumplido". En este sentido, ha recordado que el mismo día en que se convocaron las elecciones autonómicas de febrero de 2022 se publicó en el Bocyl el Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027, que anunciaba el objetivo de convertir a Soria en una «provincia de la Formación Profesional». "Cuatro años después, la mayoría de los ciclos formativos y cursos de especialización anunciados en ese plan han sido desestimados, sin que la Junta haya dado explicaciones ni alternativas", se han quejado

Han recordado también que tanto PP como Vox han rechazado sistemáticamente mejorar la ofertas de estudios universitarios en el Campus soriano de la Universidad de Valladolid, como el caso de Medicina.

En infraestructuras, los procuradores han señalado que la Junta "ha carecido" de planificación en carreteras.

Desde su entrada en las Cortes de Castilla y León, Soria Ya ha señalado que ha registrado 985 enmiendas a proyectos y proposiciones de ley, además de alrededor de 200 proposiciones no de ley (PNL) registradas, de las que 127 han sido finalmente debatidas y 59 han sido aprobadas. También ha defendido 10 mociones relacionadas con sanidad, reto demográfico, natalidad, transporte, infraestructuras, cultura y calidad del agua. Asimismo, sus procuradores han formulado 27 preguntas orales ante el Pleno al presidente de la Junta y 81 preguntas a los consejeros, "todas ellas relacionadas directamente con los problemas de los sorianos".

Estar "en el debate político de la Comunidad" lo considera la formación como un logro y ha "obligado al resto de grupos parlamentarios a posicionarse sobre cuestiones que nunca antes se habían abordado en la cámara autonómica". Los procuradores, en fin, han señalado que "es fundamental" que Soria Ya "esté en las Cortes con los tres procuradores". "Soria nos duele y nadie entiende mejor a Soria que Soria Ya".