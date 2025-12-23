El alcalde de un pueblo de Soria que felicita la Navidad a sus vecinos cantando el villancico Campana sobre campana (vídeo)

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Las felicitaciones con postal navideña han pasado a la historia y el extendido mensaje de WhatsApp quizá hubiera resultado invasivo. Se mire como se mire, la felicitación del alcalde de un pueblo de Soria a sus vecinos y, por extensión, a todo aquel que la escuche, es de lo más propia y castiza. Está en su Facebook y es un villancico en español cantado por el propio alcalde.

Ya quisiera María Carey y su Merry Christmas tener como telón de fondo el que acompaña a este villancico del alcalde de El Burgo de Osma, en Soria, Antonio Pardo Capilla, que elige el tradicional Campana sobre campana para felicitar la Navidad.

El dirigente municipal aparece unos segundos al comienzo del vídeo en una imagen fija enfrente del Ayuntamiento de la villa, uno de los Pueblos más Bonitos de España que hay en la provincia de Soria. Después, comienza el villancico en un vídeo de poco más de 3 minutos, que es un recorrido por los belenes instalados en la capilla del Centro Cultural San Agustín, realizado por la Asociación de Belenistas, y del situado en la Residencia Santa Cristina, en los que no falta detalle, tal y como explica el alcalde en el post. Amén del nacimiento, los belenes tienen río, fuego, los típicos pastores, herreros y hasta pescadores -en recuerdo a la afición a la pesca que hay en el pueblo-, fuego y hasta pavos en movimiento picando comida del suelo. "Feliz Navidad y salud para 2026", desea el político en su cuenta que acumula 2.756 seguidores.

"No llegas al tamborilero de Raphael... pero ahí estás... Al año que viene lo clavas ja ja. Buena voz gastas", le dice en buen tono un internauta. Y no le falta razón. El alcalde de El Burgo es conocido por su afición a la música y ésta no es la primera ocasión que felicita la Navidad de este modo. En 2023, El Burgo de Osma fue candidato a ser Pueblo Ferrero Rocher, candidatura que promocionó el alcalde poniendo voz a una ranchera.