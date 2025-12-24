La incidencia de la gripe baja en Soria a 149 casos por cada 100.000 habitantes

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La presencia del virus de la gripe se modera. Según explicó la jeja del Servicio Territorial de Sanidad, Elena del Vado, indicó que la tasa de incidencia semanal se sitúa en 149 casos por cada 100.000 habitantes, una mejoría respecto a la anterior cuando se situaba en 173 casos, según recogen los últimos datos recibidos de la Red Centinela sanitaria.

En paralelo, la vacunación frente a la gripe alcanza al 51,32% del total de la población, con el porcentaje más bajo entre los menores de 60 años ya que sólo ha llegado al 13,1%. Entre los menores de nueve años es del 45,5%, sube al 68,6% en el colectivo de 60 ó más años, y el más alto es el de mayores de 65 años con un 78,1%.

La cobertura total de la población en vacunación frente al covid es del 15,8%. Por franjas de edad, se ha suministrado vacuna al 17,6% de los mayores de 12 años; al 41,9% de 60 ó más años, y al 57,9% de 70 o más años.

En este punto, Del Vado destacó que la vacunación frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) de niños nacidos entre el 1 de abril a 30 de septiembre de 2025 alcanza una cobertura del 96,2%, y llega al cien por cien en niños nacidos en octubre y noviembre de este año.

Respecto al momento actual de infecciones respiratorias agudas, en relación con el ‘Informe Vigira’, en Atención Primaria y Atención Hospitalaria se observa un ligero incremento de urgencias, propios de la temporada invernal y la ocupación hospitalaria se encuentra también en una situación típica del mes de diciembre, muy similar al mismo mes del año anterior.

Todos estos datos se pusieron de manifiesto en el Consejo de Salud de Área de Soria, en el que también estuvieron presentes los sindicatos y asociaciones de vecinos. Se expusieron los principales indicadores asistenciales con previsiones de cierre de 2025 de los niveles de Atención Primaria y Hospitalaria, según informó la Junta. En Atención Primaria se mantiene la actividad en las tres principales áreas de análisis como son consultas médicas, de enfermería y de pediatría, al igual que ocurre en atención continuada, donde los registros son similares a 2024, tanto en el medio rural como urbano.

En Atención Hospitalaria, las cifras de ingresos han sido similares, con el componente típico de la estacionalidad en los meses de enero y diciembre. La previsión del número de urgencias hospitalarias en 2025 superará las 35.200 con un incremento cercano al 3% respecto al año anterior.

En consultas externas y actividad quirúrgica se ha mantenido en términos generales la actividad del año anterior. También se ha producido un aumento importante de actividad en TAC, manteniéndose la actividad de Ecografía, Resonancia y Mamografía. En cuanto a pruebas diagnósticas, ha habido ligeros crecimientos en pruebas de laboratorio de Bioquímica, Hematología y Microbiología.

Con todo ello, se prevé un nuevo descenso de la lista de espera quirúrgica que en cómputo anual se cuantificará en unos 50 pacientes menos (un 6% menos). Asimismo, la lista de espera de consultas se mantiene en términos similares al año anterior y lo mismo en cuanto a pacientes y demoras en la lista de espera de pruebas diagnósticas, según la información facilitada por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO).

Datos que los representantes sindicales calificaron de «prácticamente propaganda», por cuanto no cuentan con otra información que les permita costrastarlos. «Se limitan a decir lo bien que estamos», aseguró desde CCOO el responsable del área de Sanidad, Pedro Ortega.

En materia de personal, en el Consejo de Salud de Área de Soria se informó del destacado número de procesos de selección de todas las categorías profesionales para hacer frente al objetivo de estabilización de plazas en toda la Administración Pública. Se puso de relieve el dato de la reducción de la interinidad del personal médico en el Área de Salud de Soria, que ha pasado del 36% en el año 2021 a menos del 12% en 2025.

También se ha hecho hincapié en la tasa de interinidad en Atención Primaria en su conjunto que ha descendido del 19% en 2021 al 10% en el presente año.

Desde los sindicatos quisieron dejan constancia de su queja de que no se cubren todas las incidencias de personal.