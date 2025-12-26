Soria cierra 2025 con un aumento en la contratación del campo con 833.000 toneladas protegidas, el 95% de herbáceos

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El campo soriano sigue un año más fiel al aseguramiento agrario, con una contratación que se ha incrementado durante 2025 para proteger sus explotaciones de las inclemencias meteorológicas y registra un capital superior a los 223 millones de euros. Así, se han firmado casi 5.500 pólizas de seguros de las que 4.636 corresponden a seguros agrícolas (el resto son pecuarios) con una superficie total asegurada que asciende a 247.242,43 hectáreas y una producción de cerca de 833.000 toneladas. Además, el seguro ha dado cobertura a más de dos millones de animales.

Según fuentes de Agroseguro, la línea de que más se ha contratado en la provincia es la de cultivos herbáceos con casi 4.350 pólizas, una superficie de 243.659 hectáreas de cultivo aseguradas, lo que supone una producción protegida de cerca de 795.000 toneladas y un capital asegurado de 170,62 millones de euros. Le siguen la uva de vino y el conjunto de las hortalizas en contratación de seguros, aunque con mucha diferencia respecto a los herbáceos.

Son cifras muy importantes, ya que en una provincia como Soria, donde la implantación ya era muy elevada, seguir creciendo en aseguramiento es algo muy positivo tanto para el sector como para Agroseguro.

En 2024 el número de pólizas fue prácticamente el mismo (alrededor de las 5.500) de las que 4.502 se correspondieron con seguros agrícolas. La superficie total asegurada ascendió a poco más de 250.100 hectáreas y una producción de 822.180 toneladas, lo que supone un ligero aumento del 1,33%. Y el seguro pecuario dio cobertura a casi 1,9 millones de animales. Todo esto supuso un capital asegurado superior a los 215 millones de euros, de modo que del año pasado a este 2025 se han incrementado casi un 4% las expectativas del campo soriano.

La línea de seguro que más se contrató en la provincia, como viene siendo habitual, fue la de cultivos herbáceos con más de 4.200 pólizas, una superficie de casi 246.400 hectáreas de cultivo aseguradas, con una producción contratada superior a las 752.144 toneladas y un capital garantizado de 161,57 millones de euros.

En lo que respecta a la contratación de otoño de 2025 para proteger la cosecha del año que viene, y cuyo plazo finalizó el pasado 20 de diciembre, la superficie asegurada de herbáceos asciende hasta las 234.294,44 hectáreas y la producción asegurada, a cerca de 604.500 toneladas, lo que supone que la mayor parte de la contratación del ejercicio se ha realizado en estos últimos meses del año y corresponden por tanto al Plan de seguros 2025 -cosecha 2026). Además, la mayor parte de la superficie se protegió en el periodo con bonificación del 5%, del 1 de septiembre al 15 de noviembre, cuando se garantizaron 211.324,80 hectáreas.

La mayor parte de los cultivos asegurados son cereales de invierno y la comarca de Campo de Gomara lidera la producción de estos herbáceos, con 228.030,36 toneladas. Le siguen Almazán, con 119.306,98 toneladas, y El Burgo de Osma, con 87.532,32 toneladas. También son importantes las casi 58.000 toneladas de Soria y las más de 48.300 de Arcos de Jalón. En 2024 también las comarcas de Campo de Gomara (243.044,49 toneladas), Almazán (139.200,71 toneladas) y Burgo de Osma (104.196,14 toneladas) fueron las que más contrataron el seguro. También Soria, con 64.600 toneladas, y Arcos de Jalón, con cerca de 52.600 toneladas.

Son cifras ligeramente inferiores a la contratación de otoño de 2024, que sirvió para proteger la cosecha 2025, con una superficie asegurada de herbáceos que se elevó hasta las 239.366 hectáreas y la producción asegurada a cerca de 638.191 toneladas, un descenso que Agroseguro lo condiciona al retraso en la siembra durante este otoño, que además ha provocado que muchos de los agricultores incluso no hayan sembrado. No obstante, en estos módulos de otoño las pólizas se pueden seguir modificando hasta la primavera, y después se pueden ampliar con los seguros complementarios para garantizar más producción y más capital, de modo que los datos serán definitivos al cierre del año que viene.

La provincia cuenta con un nivel de aseguramiento en los cultivos herbáceos muy elevado, al ser un territorio que en gran parte soporta una climatología irregular y extrema, desde pedrisco a heladas, pasando por sofocantes temperaturas, sequía, e incluso hasta inundaciones, de modo que la producción agraria está sometida a riesgos difíciles de prever y evitar. De hecho, la implantación de la línea de cultivos herbáceos en Soria supera el 85%.

En cuanto a la indemnización estimada para 2025 en Soria, al cierre del año asciende hasta casi los 12,5 millones de euros, de los que 10,8 corresponden a cultivos herbáceos. Las tormentas de pedrisco, lluvias torrenciales o persistentes y el viento han arrasado en Soria este 2025 más de 82.400 hectáreas siniestradas por las que los agricultores han percibido una indemnización de casi 12,5 millones de euros, y marca el récord de los últimos diez años, según los datos facilitados a este periódico por Agroseguro. En 2024, la indemnización de la provincia fue de más de siete millones de euros, de los que algo más de cuatro millones fueron de cultivos herbáceos.

Se trata de la mayor superficie siniestrada e indemnización alcanzada por riesgos asociados a tormentas en los últimos 10 años. Desbanca así a otras campañas en las que en la provincia Agroseguro ha registrado daños elevados por estos riesgos, como fue 2023, con más de 59.500 hectáreas afectadas y 3,4 millones de euros en indemnizaciones; y 2021, con casi 57.000 hectáreas dañadas e indemnizaciones por un valor superior a los 8 millones de euros.

No obstante, no marca el máximo histórico de superficie total siniestrada porque los ejercicios de sequía de 2017, 2022, 2023 se quedaron muy por encima, llegando incluso a las 250.000 hectáreas arrasadas.