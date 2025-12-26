Tres cuadrillas vacantes para las fiestas de San Juan a unos días de finalizar el año

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Cuando apenas quedan unos días para cerrar el año, el balance total es de 16 inscripciones como jurados de San Juan 2026 correspondientes a 11 parejas distintas (hay parejas repetidas en varias cuadrillas). Tres cuadrillas quedan vacantes: La Cruz y San Pedro, Santa Catalina y San Juan, según ha informado este viernes el Ayuntamiento de la ciudad.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha convocado el habitual concurso artístico para elaborar el cartel que presentará las fiestas de San Juan 2026. Las obras podrán presentarse hasta el próximo 26 de marzo solo de forma telemática. El tema del cartel será original e inédito, de libre elección, procedimiento y composición, anunciando de manera clara las tradicionales Fiestas de San Juan, "sin dañar o menoscabar la sensibilidad de los vecinos del 'Común'", pudiendo figurar o no en el mismo, el escudo de la ciudad de Soria. La inscripción para la participación y presentación de carteles en este concurso se realizará únicamente de forma telemática.

El archivo digital con la imagen será en formato JPG. La imagen deberá mostrar el cartel en formato vertical 500 mm de ancho x 700 mm de alto y con una resolución de 72 pixeles/pulgada y un peso máximo de 2MB

Entre los textos obligatorios, Fiestas de San Juan. Soria, del 24 al 29 de junio de 2026.

Podrán participar autores nacionales y extranjeros, con un máximo de una obra por autor, original e inédita y técnica libre. Se permite la participación de carteles elaborados con técnicas de Inteligencia Artificial (IA), siempre que se informe detalladamente sobre el nivel de intervención de dicha tecnología en la realización del cartel. Además, se establece que no podrán ser galardonadas aquellas obras creadas íntegra y exclusivamente por inteligencia artificial generativa.

La Comisión de Cultura Ciudadana nombrará un jurado que posteriormente a su elección se hará público y que procederá a seleccionar un máximo de 10 Carteles finalistas. A continuación, se abrirá un periodo de participación ciudadana, de diez días, mediante votación individual y por los medios habilitados al efecto, de forma que el cartel más votado por el público sea el ganador del premio.