Un paseo por los talleres navideños del Museo Numantino en fotos

Los más pequeños han podido participar en el taller ‘Un invierno tejido’.MonteseguroFoto

El Museo Numantino ha sido escenario este viernes de uno de los talleres infantiles que conforman la programación navideña. Los más pequeños han podido participar en el taller ‘Un invierno tejido’, que se celebrará también los días 30 de diciembre y 2 de enero a las 12.30 horas. Dirigida a niños de entre 5 y 7 años, la actividad consiste en un acercamiento sencillo a las técnicas textiles utilizadas desde la Prehistoria y a lo largo de la Antigüedad, cuando las personas empleaban fibras vegetales para elaborar hilos y tejidos con los que protegerse del frío y otras inclemencias, además de como elemento de identificación social. Asimismo, también se ha desarrollado el taller ‘¿Cuándo cambia el tiempo?’, que tendrá lugar los mismos días a las 11.00 horas. La actividad se centra en cómo las sociedades prehistóricas interpretaban el paso del tiempo y los cambios estacionales a partir de la observación de la naturaleza, el movimiento del sol y las estrellas, y el comportamiento de los animales, todo un recorrido histórico.