Atención a los horarios de los supermercados para estas Navidades en Soria

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Las cadenas de supermercados ubicados en Soria ya tienen programados sus horarios para estas Navidades para que sus clientes puedan organizar sus compras con antelación y puedan planear con tiempo los menús festivos. Estos son los horarios de algunas de las superficies comerciales:

1.- Supermercados Día tendrán horario especial para Nochebuena y Nochevieja, pero los días festivos estarán cerrados.

2.- Alcampo del Centro Comercial Camaretas ofrecerá servicio los domingos del mes de diciembre y cerrará el 25 de diciembre, el 1 y el 6 de enero. Los supermercados Alcampo de López Yanguas y Duques de Soria cerrarán tanto los domingos como los festivos.

3.- Hipermercados E.Leclerc abre todos los domingos de este mes en horario de 11.00 a 21.00 horas, y mantendrá horario reducido tanto en Nochebuena como en Nochevieja, de modo que ofrecerá servicio de 9.30 a 19:00 horas. Tanto el 25 de diciembre, como el día de Año Nuevo y el 6 de enero, el establecimiento permanecerá cerrado.

Las tiendas express de Enrique García Carrilero y de Mariano Vicén estarán abiertas el 24 y el 31 de diciembre de 9.00 a 15.30 horas. El 5 de enero de 2026, de 9.00 a 15.00 horas. Los festivos del 25 de diciembre, además del 1 y 6 de enero, ambos establecimientos estarán cerrados.

4.- Mercadona en Navidad tendrá horario habitual para sus dos establecimientos comerciales de Soria (uno en Eduardo Saavedra y otro en José Luis Palomar) de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas, y cerrará los domingos y festivos como el 25 de diciembre y 1 de enero, pero establece horarios especiales reducidos en Nochebuena y Nochevieja, abriendo de 9.00 a 19.00 horas.

5.- Y Lupa, en la plaza Mariano Granados, permanecerá abierto de 9.00 a 15.00 horas tanto el 24 como el 31 de diciembre, pero los domingos y festivos cerrará sus puertas.