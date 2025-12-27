Atención a los horarios de los supermercados para estas Navidades en Soria
Heraldo-Diario de Soria te ofrece las aperturas de las superficies comerciales durante estos días festivos
Las cadenas de supermercados ubicados en Soria ya tienen programados sus horarios para estas Navidades para que sus clientes puedan organizar sus compras con antelación y puedan planear con tiempo los menús festivos. Estos son los horarios de algunas de las superficies comerciales:
1.- Supermercados Día tendrán horario especial para Nochebuena y Nochevieja, pero los días festivos estarán cerrados.
2.- Alcampo del Centro Comercial Camaretas ofrecerá servicio los domingos del mes de diciembre y cerrará el 25 de diciembre, el 1 y el 6 de enero. Los supermercados Alcampo de López Yanguas y Duques de Soria cerrarán tanto los domingos como los festivos.
3.- Hipermercados E.Leclerc abre todos los domingos de este mes en horario de 11.00 a 21.00 horas, y mantendrá horario reducido tanto en Nochebuena como en Nochevieja, de modo que ofrecerá servicio de 9.30 a 19:00 horas. Tanto el 25 de diciembre, como el día de Año Nuevo y el 6 de enero, el establecimiento permanecerá cerrado.
Las tiendas express de Enrique García Carrilero y de Mariano Vicén estarán abiertas el 24 y el 31 de diciembre de 9.00 a 15.30 horas. El 5 de enero de 2026, de 9.00 a 15.00 horas. Los festivos del 25 de diciembre, además del 1 y 6 de enero, ambos establecimientos estarán cerrados.
4.- Mercadona en Navidad tendrá horario habitual para sus dos establecimientos comerciales de Soria (uno en Eduardo Saavedra y otro en José Luis Palomar) de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas, y cerrará los domingos y festivos como el 25 de diciembre y 1 de enero, pero establece horarios especiales reducidos en Nochebuena y Nochevieja, abriendo de 9.00 a 19.00 horas.
5.- Y Lupa, en la plaza Mariano Granados, permanecerá abierto de 9.00 a 15.00 horas tanto el 24 como el 31 de diciembre, pero los domingos y festivos cerrará sus puertas.